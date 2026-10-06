عون استقبل الحجار في قصر بعبدا.. وهذا ما تم بحثه

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بحث وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مع رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا الوضع الأمني في الجنوب حيث جرى التأكيد على حضور الدولة.
وناقش الطرفان الوضع الأمني في بيروت والخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية.
وفي تصريح عقب اللقاء عن الانتخابات، أشار الوزير إلى أنه سبق التقدّم بطلب تعديلات على قانون الانتخابات، أبرزها اقتراح إلغاء البطاقة الممغنطة، واقتراح آخر يتعلق بمشاركة المغتربين في الانتخابات.
وأكد أن الحكومة منفتحة، لافتاً إلى وجود تحديات على أصعدة عدة.