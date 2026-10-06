عون استقبل الحجار في قصر بعبدا.. وهذا ما تم بحثه

بحث والبلديات مع رئيس الجمهورية في الوضع الأمني في الجنوب حيث جرى التأكيد على حضور الدولة.

وناقش الطرفان الوضع الأمني في والخدمات التي تقدمها .

Advertisement

وفي تصريح عقب اللقاء عن الانتخابات، أشار الوزير إلى أنه سبق التقدّم بطلب تعديلات على ، أبرزها اقتراح إلغاء البطاقة الممغنطة، واقتراح آخر يتعلق بمشاركة المغتربين في الانتخابات.

وأكد أن الحكومة منفتحة، لافتاً إلى وجود تحديات على أصعدة عدة.