تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

شحادة يشارك في جلسة اللجنة الفرعية.. إنجاز معظم بنود قانون وزارة التكنولوجيا

Lebanon 24
06-10-2026 | 08:22
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
شحادة يشارك في جلسة اللجنة الفرعية.. إنجاز معظم بنود قانون وزارة التكنولوجيا
شحادة يشارك في جلسة اللجنة الفرعية.. إنجاز معظم بنود قانون وزارة التكنولوجيا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 شارك وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة في جلسة اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، برئاسة النائب طوني فرنجية، والمخصّصة لدرس مشروع القانون الرامي إلى إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
Advertisement



وشهدت الجلسة نقاشًا مفصلًا في بنود مشروع القانون، الذي سبق أن أنجزت لجنة التكنولوجيا النيابية دراسته وأحالته على مجلس النواب، حيث جرى التقدم في مناقشة مواده والانتهاء من عدد كبير منها.



وأدار النائب طوني فرنجية النقاش بروح إيجابية وبهدف تسريع إنجاز المشروع، حيث تم التوافق على معظم البنود، فيما بقي عدد محدود من البنود التي تحتاج إلى مزيد من البحث والنقاش، على أن تُستكمل مناقشتها في جلسة تعقد بعد نحو أسبوعين.



وشارك في الجلسة، إلى جانب الوزير شحادة والنائب فرنجية، النواب سعيد الأسمر، بلال الحشيمي، ياسين ياسين، آلان عون، رازي الحاج، عدنان طرابلسي، أشرف بيضون، حسن عز الدين ورامي أبو حمدان.



كما حضر عن وزارة المهجّرين المدير العام أحمد محمود، وعن وزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي نادين شاوي، وعن وزارة التنمية الإدارية هالة رشيد وديمتري ستيفانو.



وتأتي هذه الجلسة في إطار استكمال المسار التشريعي لمشروع إنشاء وزارة متخصصة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يهدف إلى وضع إطار مؤسساتي واضح لهذا القطاع ضمن الدولة اللبنانية.
مواضيع ذات صلة
ماذا أعلن بو صعب وعدوان بعد جلسة اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس ومناقشة اقتراحات القوانين الانتخابية؟
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 16:45:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: مجلس الوزراء أقرّ معظم بنود الجلسة
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 16:45:03 Lebanon 24 Lebanon 24
قوانين الانتخابات امام اللجنة النيابية الفرعية : تمديد جديد في الأفق؟
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 16:45:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بوصعب: إقرار اقتراح تعزيز سياسات الرعاية واللجنة الفرعية لقانون الانتخابات تبدأ عملها الاثنين
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 16:45:03 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

الدولة اللبنانية

المدير العام

وزارة الدولة

وزير الدولة

اللبنانية

فرنجية

طرابلس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:42 | 2026-10-06
Lebanon24
09:27 | 2026-10-06
Lebanon24
09:26 | 2026-10-06
Lebanon24
09:17 | 2026-10-06
Lebanon24
09:12 | 2026-10-06
Lebanon24
09:10 | 2026-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24