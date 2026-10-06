شحادة يشارك في جلسة اللجنة الفرعية.. إنجاز معظم بنود قانون وزارة التكنولوجيا

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شارك وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة في جلسة اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، برئاسة النائب طوني ، والمخصّصة لدرس مشروع القانون الرامي إلى إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.وشهدت الجلسة نقاشًا مفصلًا في بنود مشروع القانون، الذي سبق أن أنجزت لجنة التكنولوجيا النيابية دراسته وأحالته على مجلس النواب، حيث جرى التقدم في مناقشة مواده والانتهاء من عدد كبير منها.وأدار النائب طوني فرنجية بروح إيجابية وبهدف تسريع إنجاز المشروع، حيث تم التوافق على معظم البنود، فيما بقي عدد محدود من البنود التي تحتاج إلى مزيد من البحث والنقاش، على أن تُستكمل مناقشتها في جلسة تعقد بعد نحو أسبوعين.وشارك في الجلسة، إلى جانب الوزير شحادة والنائب فرنجية، النواب سعيد ، بلال الحشيمي، ياسين ياسين، عون، رازي الحاج، عدنان طرابلسي، أشرف بيضون، حسن عز الدين ورامي أبو حمدان.كما حضر عن وزارة المهجّرين أحمد محمود، وعن لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي نادين شاوي، وعن وزارة التنمية الإدارية هالة رشيد وديمتري ستيفانو.وتأتي هذه الجلسة في إطار استكمال المسار التشريعي لمشروع إنشاء وزارة متخصصة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يهدف إلى وضع إطار مؤسساتي واضح لهذا القطاع ضمن .