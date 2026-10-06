مجلس الأعمال اللبناني اليوناني بحث مع الملحقة الاقتصادية في السفارة في سبل تفعيل التعاون الثنائي

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عقد اللبناني اليوناني برئاسة غابي تامر، اجتماعاً اليوم مع الملحقة الاقتصادية والتجارية في السفارة في كريستينا أرغيروبولو، بحضور ، وذلك في مقر غرفة وجبل لبنان.وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص في لبنان واليونان، وسبل تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية وتفعيلها.وأكد تامر "أن الاجتماع شهد نقاشاً مستفيضاً حول الخطوات والنشاطات التي يمكن القيام بها بين لبنان واليونان، بما يسهم في تفعيل التعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات بين البلدين".ولفت إلى "أن البحث تناول مجموعة من النقاط التي جرى التأكيد عليها، ولا سيما ضرورة تسهيل دخول المنتجات إلى الأسواق اليونانية، والعمل على تنشيط السياحة البينية بين البلدين".وأشار تامر إلى أنه "تم الاتفاق كذلك على تفعيل تبادل الزيارات بين ممثلي القطاع الخاص في لبنان واليونان، والمشاركة في المعارض التي تقام في كلا البلدين، إضافة إلى تعزيز تبادل المعلومات والخبرات بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة".وأكد تامر "أن الملحقة الاقتصادية والتجارية كريستينا أرغيروبولو أبدت دعم السفارة اليونانية لمختلف هذه الطروحات والخطوات، والتي من شأنها الإسهام في تحقيق تقدم ملموس على مسار العلاقات الاقتصادية اللبنانية اليونانية".