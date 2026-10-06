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لبنان

وزارة الأشغال تواصل تأهيل الطريق المحاذي لسدّ القرعون

Lebanon 24
06-10-2026 | 08:59
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وزارة الأشغال تواصل تأهيل الطريق المحاذي لسدّ القرعون
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تواصل وزارة الأشغال العامة والنقل تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل الطريق المحاذي لسد القرعون، الذي يربط منطقة مشغرة بسائر بلدات البقاع الغربي، وذلك لمعالجة الأضرار التي لحقت به جراء الاعتداءات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة على لبنان.
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وفي إطار متابعة سير الأشغال، أجرى المدير الإقليمي لوزارة الأشغال العامة والنقل في البقاع، المهندس وليد الحجار، يرافقه عدد من موظفي الوزارة، كشفاً ميدانياً على مواقع الأضرار والأشغال، حيث عاين الأعمال المنفذة وتابع مراحل التنفيذ ومدى التزامها بالأصول والمواصفات الفنية، بحضور ومشاركة مهندسي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

وتنفذ الوزارة هذه الأشغال بواسطة المتعهد، مؤسسة الرائد للهندسة والمقاولات، بهدف إعادة تأهيل الطريق وتأمين شروط السلامة العامة وانسيابية حركة المرور، ولا سيما في القطاع المحاذي لسدّ القرعون.

وتشمل الأعمال إنشاء عبارات مائية تحت الطريق، وتنفيذ جدران دعم وأعمال ردم، إضافة إلى إعادة تزفيت المقاطع المتضررة، بما يساهم في إعادة الطريق إلى وضع آمن وسليم وتأمين استمرارية حركة المرور بين مشغرة وبلدات البقاع الغربي.
 
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