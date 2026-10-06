البعريني طالب من سرايا حلبا بزخم أمني وانمائي أكبر في عكار

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زار النّائب وليد البعريني سرايا حلبا، حيث التقى كلا من: محافظ المحامي عماد اللبكي، رئيس المحكمة الشرعية القاضي بلال حمود، ورئيس طبابة قضاء عكار الدكتور حسن الأدرع، كما التقى رؤساء في عكار ورئيس مكتب في عكار المرعبي، وذلك في إطار البحث في شؤون المحافظة وملفاتها الأمنية والإنمائية.وقال البعريني في كلمة: "زيارة سرايا حلبا هي زيارة طبيعية إلى مركز المحافظة، ولقاء مع القيمين عليها والمسؤولين فيها، انطلاقًا من حرصنا على تعزيز التقارب والتفاهم والتنسيق، ولا سيما في ما يتصل بالملف الأمني. هناك بعض الإشكالات، من إطلاق نار ومشكلات فردية، كما أن ثمة قرى وأماكن لا تزال تحتاج إلى حضور أمني أكبر وزخمٍ إضافي من الدولة، بما يرسّخ الأمن والاستقرار ويحفظ الناس وممتلكاتهم".وأضاف :"مع اقتراب فصل الشتاء وعودة المدارس، وفي ظل حالة الانكماش الاقتصادي التي ترهق الناس، باتت القدرة الشرائية للمواطنين محدودة إلى حدّ كبير، ولم يعد كثيرون قادرين على تأمين أبسط احتياجاتهم. وفي هذا السياق، نؤكد ضرورة حماية الأحراج ومنع قطعها، وتأمين بدائل حقيقية للتدفئة، ولا سيما عبر دعم مادة المازوت وتوفيرها للمواطن بأسعار عادلة ومن دون أعباء وضرائب إضافية، كي يتمكن من تدفئة منزله وحماية نفسه وعائلته من برد الشتاء، من دون أن يضطر إلى اللجوء إلى قطع الأحراج".وتوجه البعريني بالشكر إلى مفتي الجمهورية على مواقفه واهتمامه الدائم بعكار وقضاياها، آملاً أن تترجم الجهات المعنية في هذا الاهتمام إلى خطوات عملية على الأرض.وأردف: "كما نشكر ما تقوم به في مطار رينيه معوّض، لكن عكار تحتاج أيضًا إلى اهتمام جدي بملفاتها الإنمائية والحياتية، وفي مقدمتها الصرف الصحي والطرقات، بما يساهم في معالجة المشكلات القائمة ودرء أسباب الاحتكاك والمشاكل بين المناطق. وقد طالبنا رئاسة الحكومة ووزارة الأشغال ومجلس الإنماء والإعمار بتأمين الاعتمادات المالية اللازمة لمعالجة هذه الملفات، ووضع حلول مستدامة لها، لأن أبناء عكار يستحقون أن تصل إليهم الدولة بخدماتها وإنمائها، لا أن تبقى احتياجاتهم معلّقة".