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لبنان

إشكال مسلح في طرابلس.. ومطلقو النار في قبضة الجيش

Lebanon 24
06-10-2026 | 09:26
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 5 /10 /2026، وقع إشكال مسلّح في منطقة الملولة – طرابلس تخلّله إطلاق نار. على أثر ذلك نفّذت وحدات من الجيش عمليات دهم في المنطقة وأوقفت 6 مواطنين من مطلقي النار، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية. تجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين في الإشكال.
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ودهمت وحدة من الجيش في بلدة دار الواسعة – بعلبك غرفة تُستخدَم لتصنيع المخدرات، وضبطت كمية كبيرة منها، بالإضافة إلى مواد أولية لتصنيعها.

كما دهمت وحدة أخرى منازل مطلوبين في منطقتَي حي السلم – الضاحية الجنوبية وقب الياس - البقاع، وأوقفت 5 مواطنين وسوريًّا لإطلاقهم النار، وضبطت أسلحة وذخائر حربية وكمية من المخدرات، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

كذلك أوقفت وحدات أخرى 51 سوريًّا في منطقة مشاريع القاع الحدودية - الهرمل، لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص". 
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قيادة الجيش - مديرية التوجيه

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