إشكال مسلح في طرابلس.. ومطلقو النار في قبضة الجيش

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صدر عن البيان الآتي:"بتاريخ 5 /10 /2026، وقع إشكال مسلّح في منطقة الملولة – تخلّله إطلاق نار. على أثر ذلك نفّذت وحدات من الجيش عمليات دهم في المنطقة وأوقفت 6 مواطنين من مطلقي النار، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية. تجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين في الإشكال.ودهمت وحدة من الجيش في بلدة دار الواسعة – غرفة تُستخدَم لتصنيع المخدرات، وضبطت كمية كبيرة منها، بالإضافة إلى مواد أولية لتصنيعها.كما دهمت وحدة أخرى منازل مطلوبين في منطقتَي حي السلم – الضاحية الجنوبية وقب الياس - ، وأوقفت 5 مواطنين وسوريًّا لإطلاقهم النار، وضبطت أسلحة وذخائر حربية وكمية من المخدرات، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.كذلك أوقفت وحدات أخرى 51 سوريًّا في منطقة مشاريع القاع الحدودية - ، لدخولهم إلى الأراضي بطريقة غير شرعية.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص".