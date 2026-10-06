بيوت جاهزة "غير مجهّزة"

تفتقر بعض البيوت الجاهزة في الجنوب إلى الكهرباء، وحتى إلى منظومات طاقة شمسية محدودة تؤمّن الإنارة، ما يضع العائلات أمام كلفة إضافية لتوفير أبسط احتياجات السكن.
وبحسب ما قالت مصادر محلية لـ"لبنان24
" فإنّه تزداد الصعوبة لدى من فقدوا مصادر رزقهم ولا يملكون القدرة على شراء التجهيزات اللازمة.
وحسب المصدر، يكشف هذا الواقع نقصاً في تجهيز هذه البيوت؛ فتأمين مكان للسكن يبقى غير كافٍ إذا كانت العائلة عاجزة عن إنارته ليلاً. وبالنسبة إلى الأسر التي انقطعت مداخيلها، تصبح كلفة منظومة صغيرة، تقتصر على تشغيل المصابيح وشحن الهاتف، عبئاً يصعب تحمّله، رغم محدودية الحاجة.