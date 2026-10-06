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لبنان

شيخ العقل بحث موضوع الحوار مع وفد ممثل للعلامة فضل الله

Lebanon 24
06-10-2026 | 09:48
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استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة - فردان، وفدا من "ملتقى الاديان والثقافات" ممثّلاً لسماحة العلامة السيد علي فضل الله، ضمّ مدير مكتبه السيد هاني عبد الله، والمستشار الثقافي الأستاذ علي سمّور، ومدير حوار الأديان الأستاذ خالد عسّاف.
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ونقل الوفد إلى سماحته تحيات العلامة فضل الله "وتقديره لدوره الوطني وسعيه الدائم لترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم بين اللبنانيين، وما يتضمّنه خطابه من تأكيد مستمر على الوحدة الداخلية والتسامي فوق الخلافات بين المكونات اللبنانية".



وعرض الوفد أجواء الحركة الثقافية التي يخطط لها "ملتقى حوار الأديان والثقافات"، وبحث مع سماحته في إمكانية التعاون مع مشيخة العقل وسائر المرجعيات والمؤسسات الحوارية والدينية والثقافية في لبنان بهذا الخصوص.



كما استقبل سماحة الشيخ ابي المنى مدير "المركز الوطني لجودة الدواء والغذاء والماء" الدكتور نبيل عماشة، الذي أطلعه على دور المركز ونشاطه الراهن.



شانيه

وفي دارته في شانيه استقبل سماحة الشيخ ابي المنى سماحة الشيخ القاضي نعيم حسن.



كما استقبل ادهم ضو الذي قدم له كتابه "المسلمون الفاطميون الموحدون الدروز"، مع درع تكريمية لسماحته. وكذلك الخطاط والفنان المبدع مروان العريضي الذي قدم له مجموعة من اعماله، كما اطلعه على نسخة مزخرفة ومجلًدة نادرة بحجم كبير للقرآن الكريم.



كفرنبرخ - بطمة

من جهة ثانية شارك سماحة شيخ العقل على رأس وفد من المشايخ واعضاء من المجلس المذهبي في السهرة الدينية الجامعة في "خلوة الزنبقية" الشريفة في بلدة كفرنبرخ الشوف، إلى جانب مشاركة المشايخ الاجلاء: ابو زين الدين حسن غنام، ابو فايز امين مكارم، ابو داود منير القضماني ومشايخ اعيان.



كما قام سماحته بتقديم التعازي بالمرحومة الشيخة ام شوقي أميرة سليم بلان ارملة المرحوم الشيخ ابو شوقي كامل زين الدين في بلدة بطمة.
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