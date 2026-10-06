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لبنان

الزين تسلم معدات للبلديات المستفيدة من مشروع الوقاية من حرائق الغابات في الضنية الإثنين

Lebanon 24
06-10-2026 | 09:50
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الزين تسلم معدات للبلديات المستفيدة من مشروع الوقاية من حرائق الغابات في الضنية الإثنين
الزين تسلم معدات للبلديات المستفيدة من مشروع الوقاية من حرائق الغابات في الضنية الإثنين photos 0
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تسلم وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين، في إطار مشروع الإدارة المجتمعية لمخاطر حرائق الغابات، المعدات المخصصة لاتحاد بلديات جرد الضنية وبلدية سير الضنية، وذلك يوم الاثنين المقبل الواقع فيه 12 تشرين الأول الحالي. 
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وسيتم توقيع مذكرتي تفاهم أثناء التسليم.

وأعلنت الوزارة ان برنامج الزيارة ينطلق من وزارة البيئة في بيروت عند التاسعة صباحا باتجاه الضنية، على أن يتضمن لقاء مع رئيس اتحاد بلديات جرد الضنية طارق الشفشق في حازمية الضنية، قبل التوجه إلى مقر الاتحاد في طاران لافتتاح غرفة عمليات الوقاية من حرائق الغابات.

وتقام مراسم تسليم المعدات وتوقيع مذكرتي التفاهم في مجمع الضنية للرعاية والتنمية في مؤسسات الرعاية الاجتماعية في سير الضنية، عند الساعة 12:30 ظهرا، وتتضمن كلمة ترحيبية وتعريفية، وكلمة لوزيرة البيئة، والتسليم الرسمي للمعدات وتوقيع مذكرتي التفاهم، إضافة إلى التقاط صورة تذكارية.

ويشارك في المراسم رئيس اتحاد بلديات جرد الضنية طارق الشفشق ورئيس بلدية سير الضنية سامر دياب هوشر، على أن يتوجه الوفد بعد ذلك إلى مغارة زحلان والمرتفعات الجبلية في الضنية، قبل العودة إلى بيروت.

وكانت الوزيرة الزين، سلمت الإثنين الماضي معدات للبلديات المستفيد=ة من المشروع، في منطقة الشوف.
 
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