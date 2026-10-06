الزين تسلم معدات للبلديات المستفيدة من مشروع الوقاية من حرائق الغابات في الضنية الإثنين

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تسلم وزيرة البيئة الدكتورة تمارا ، في إطار مشروع الإدارة المجتمعية لمخاطر حرائق الغابات، المعدات المخصصة لاتحاد بلديات وبلدية سير ، وذلك يوم الاثنين المقبل الواقع فيه 12 تشرين الأول الحالي.وسيتم توقيع مذكرتي تفاهم أثناء التسليم.وأعلنت الوزارة ان برنامج الزيارة ينطلق من في عند التاسعة صباحا باتجاه الضنية، على أن يتضمن لقاء مع بلديات جرد الضنية طارق الشفشق في حازمية الضنية، قبل التوجه إلى في طاران لافتتاح غرفة عمليات الوقاية من حرائق الغابات.وتقام مراسم تسليم المعدات وتوقيع مذكرتي التفاهم في مجمع الضنية للرعاية والتنمية في مؤسسات الرعاية الاجتماعية في سير الضنية، عند الساعة 12:30 ظهرا، وتتضمن كلمة ترحيبية وتعريفية، وكلمة لوزيرة البيئة، والتسليم الرسمي للمعدات وتوقيع مذكرتي التفاهم، إضافة إلى التقاط صورة تذكارية.ويشارك في المراسم رئيس اتحاد بلديات جرد الضنية طارق الشفشق ورئيس بلدية سير الضنية سامر هوشر، على أن يتوجه الوفد بعد ذلك إلى مغارة زحلان والمرتفعات الجبلية في الضنية، قبل العودة إلى بيروت.وكانت الزين، سلمت الإثنين الماضي معدات للبلديات المستفيد=ة من المشروع، في .