قاسم: تحرير الجنوب أمام أعيننا ولا حلول قبل الانسحاب الإسرائيلي

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أكد لـ" " الشيخ نعيم قاسم أن تحرير الجنوب بات، بحسب تعبيره، "أمام أعيننا"، مشدداً على أن لن تتمكن من البقاء في الأراضي ، وأن استمرار الاعتداءات يجعل خيار قائماً.وقال قاسم، خلال حفل إطلاق مؤسسة حفظ ونشر تراث الأمين العام السابق للحزب نصر الله، إن المقاومة استطاعت الصمود في وجه الاعتداءات المتواصلة، ولا سيما خلال السنتين الأخيرتين، معتبراً أن هذا الصمود يعود إلى تضحيات المقاومين والأهالي وإلى النهج الذي أرساه نصر الله.وشدد على أن أي معالجة للوضع القائم في الجنوب يجب أن تبدأ بالانسحاب ، رافضاً تقديم تنازلات مقابل إنهاء الاحتلال. وقال: "لا يمكن إلا أن نكون مقاومة طالما أن هذا العدوان موجود"، مضيفاً: "اتجهوا إلى العدو ليخرج من أجل الحل".وتابع: "أما أن يُقال لنا: قدموا ليخرج العدو، لا شيء نقدمه، لأنه مُعتدى علينا، وهناك اتفاقات لم يلتزم بها العدو"، مؤكداً أن الحل يبدأ بخروج إسرائيل، وأن الحزب لا يرى مدخلاً آخر لمعالجة الوضع.وفي الشأن الداخلي، أعلن قاسم استعداد "حزب الله" للتعاون في مختلف الملفات اللبنانية، سواء المتعلقة بحصر السلاح أو الاقتصاد أو الوظائف أو العيش المشترك أو أموال المودعين، شرط أن يتم ذلك وفق الأطر الدستورية والقانونية، وبعيداً عن الإملاءات الخارجية.وقال: "نحن حاضرون للتعاون في الداخل وفق الأطر الدستورية المعمول بها، من دون إملاءات الوصاية الأميركية وغير الأميركية"، مشدداً على أن التفاهم الداخلي يجب أن يستند إلى الدستور والقوانين.وفي سياق آخر، أعلن قاسم إطلاق مؤسسة متخصصة بحفظ ونشر تراث السيد حسن نصر الله، موضحاً أن قرار إنشائها اتُّخذ في شورى الحزب، وأنها ستعمل بإشراف الأمين العام على جمع الخطب والكلمات والحوارات ومحاضر الجلسات والذاكرة الشفوية وأرشفتها، وإتاحتها للباحثين والجمهور عبر الكتب والمنشورات والمنصات الإلكترونية.واستعرض 6 عناوين اعتبرها أساسية في نهج نصر الله، شملت الارتباط بالإسلام، والتربية على الجهاد، والولاية، والارتباط بالإمام المهدي، والوحدة الإسلامية، والدفاع والمقاومة.وأكد أن نصر الله كان حريصاً على الوحدة بين المسلمين وعلى المستوى الوطني، وعلى العيش المشترك واتفاق الطائف، مشيراً إلى تمسكه بمعادلة "الجيش والشعب والمقاومة".إقليمياً، وجّه قاسم تحية إلى الشعب ومرجعيته وقيادته والحشد الشعبي، مشيداً بدورهم في مواجهة تنظيم "داعش" والقوات الأميركية، كما أكد دعمه للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس.وختم بالتأكيد أن المواجهات قد تمر بمراحل وجولات متعددة، معتبراً أن "الجولة الأخيرة هي لأصحاب الأرض والحق".