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لبنان

بعد انضمام مرفأي بيروت وطرابلس إلى IMEC...هذا ما قاله عون

Lebanon 24
06-10-2026 | 11:29
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بعد انضمام مرفأي بيروت وطرابلس إلى IMEC...هذا ما قاله عون
بعد انضمام مرفأي بيروت وطرابلس إلى IMEC...هذا ما قاله عون photos 0
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اعتبر رئيس الجمهورية جوزاف عون أن انضمام مرفأي بيروت وطرابلس إلى "نادي موانئ الممر الاقتصادي (IMEC)" وتوقيع اتفاقية في هذا الصدد في العاصمة الهندية نيودلهي ، "يمثل إنجازاً مؤسسياً مهماً للبنان، ونافذة حقيقية لتعزيز شراكاتنا وتطوير قطاعنا اللوجستي والتجاري وفق أحدث المعايير العالمية".

واضاف : " كل خطوة تضع مؤسساتنا على مسار التكامل والعمل الفاعل، تشكل مكسباً للبنان واقتصاده. ونحن مستمرون في بناء جسور التعاون وتفعيل دورنا بجهود أبنائنا ومؤسساتنا."

وختم الرئيس عون : "ما تم الاتفاق عليه في نيودلهي خطوة عملية جديدة تكرس حضور لبنان على خريطة التعاون الإقليمي والدولي".

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