بعد انضمام مرفأي بيروت وطرابلس إلى IMEC...هذا ما قاله عون

اعتبر رئيس الجمهورية أن انضمام مرفأي وطرابلس إلى "نادي موانئ الممر الاقتصادي (IMEC)" وتوقيع اتفاقية في هذا الصدد في العاصمة ، "يمثل إنجازاً مؤسسياً مهماً للبنان، ونافذة حقيقية لتعزيز شراكاتنا وتطوير قطاعنا اللوجستي والتجاري وفق أحدث المعايير العالمية".

واضاف : " كل خطوة تضع مؤسساتنا على مسار التكامل والعمل الفاعل، تشكل مكسباً للبنان واقتصاده. ونحن مستمرون في بناء جسور التعاون وتفعيل دورنا بجهود أبنائنا ومؤسساتنا."

وختم : "ما تم الاتفاق عليه في نيودلهي خطوة عملية جديدة تكرس حضور على خريطة التعاون الإقليمي والدولي".