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لبنان

14 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات مخالفة في الشمال وبيروت

Lebanon 24
06-10-2026 | 12:31
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14 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات مخالفة في الشمال وبيروت
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أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة تنظيم 14 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات كهربائية خاصة في الشمال وبيروت وضواحيها، خلال جولات رقابية نُفذت أمس الاثنين، بمؤازرة الأجهزة الأمنية وإشراف القضاء المختص.
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وأوضحت الوزارة أن دوريات مصلحة الاقتصاد والتجارة في طرابلس وضواحيها سطّرت 10 محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات خالفوا التسعيرة الرسمية لوزارة الطاقة والمياه، بعدما تبيّن تقاضيهم بدلات تراوحت بين 70 سنتاً ودولار واحد لكل كيلوواط/ساعة.

كما نُظّم محضرا ضبط إضافيان في بلدتي ضهر العين والنخلة بقضاء الكورة، ليرتفع مجموع المخالفات المسجلة في الشمال إلى 12 محضراً.

وفي بيروت وضواحيها، نفّذت الوزارة، بمؤازرة جهاز أمن الدولة، جولات على مولدات سبق ضبط مخالفات فيها، أسفرت عن فك الحجز عن أحدها بعد تصحيح المخالفات، وتنظيم محضري ضبط بحق صاحبَي مولدين، أحدهما لعدم استكمال تركيب العدادات، والآخر لعدم تسليم المشتركين الفواتير ومخالفة التسعيرة الرسمية.

وأكدت الوزارة استمرار حملاتها الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات عبر تطبيق «MoET Digital Services» أو الخط الساخن لجمعية المستهلك على الرقم 01750650.
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