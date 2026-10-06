14 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات مخالفة في الشمال وبيروت

Advertisement

أعلنت تنظيم 14 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات كهربائية خاصة في وبيروت وضواحيها، خلال جولات رقابية نُفذت أمس الاثنين، بمؤازرة وإشراف المختص.وأوضحت الوزارة أن دوريات مصلحة الاقتصاد والتجارة في وضواحيها سطّرت 10 محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات خالفوا التسعيرة الرسمية لوزارة الطاقة والمياه، بعدما تبيّن تقاضيهم بدلات تراوحت بين 70 سنتاً ودولار واحد لكل كيلوواط/ساعة.كما نُظّم محضرا ضبط إضافيان في بلدتي ضهر والنخلة بقضاء ، ليرتفع مجموع المخالفات المسجلة في الشمال إلى 12 محضراً.وفي وضواحيها، نفّذت الوزارة، بمؤازرة ، جولات على مولدات سبق ضبط مخالفات فيها، أسفرت عن فك الحجز عن أحدها بعد تصحيح المخالفات، وتنظيم محضري ضبط بحق صاحبَي مولدين، أحدهما لعدم استكمال تركيب العدادات، والآخر لعدم تسليم المشتركين الفواتير ومخالفة التسعيرة الرسمية.وأكدت الوزارة استمرار حملاتها الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات عبر تطبيق «MoET Digital Services» أو الخط الساخن لجمعية المستهلك على الرقم 01750650.