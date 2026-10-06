بالتزكية والإجماع.. رئيس جديد للحزب السوري القومي الاجتماعي

أعلن الحزب السوري القومي الاجتماعي
، في بيان، انتخاب الدكتور عصام شاهين
رئيساً للحزب بالإجماع، خلال جلسة عقدها المجلس الأعلى
اليوم الثلاثاء، 6 تشرين الأول 2026، بحضور ثلثي أعضائه.
وأوضح الحزب أن شاهين انتُخب عضواً في المجلس الأعلى عام 2025، بعدما تولّى عدداً من المسؤوليات الحزبية، بينها مدير مديرية أوكرانيا
المستقلة ومندوب مركزي في أوكرانيا.
وشاهين من مواليد الهرمل
عام 1968، انتمى إلى الحزب عام 1986، ومُنح رتبة الأمانة عام 2010.
ويحمل شهادتي دكتوراه في العلوم الكيميائية، باختصاص تصنيع الأدوية، والعلوم الهندسية، باختصاص إلكتروميكانيك. ويشغل حالياً منصب مساعد رئيس الجامعة الوطنية
التقنية في أوكرانيا، إلى جانب إدارته شركتي «زينون» للشؤون الطالبية و«أوغاريت».