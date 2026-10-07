في ذكرى 7 تشرين الاول.. هذا ما نشرته المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي

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ثلاث سنوات على مجزرة السابع من أكتوبر | جيش الدفاع في مختلف الجبهات بالأرقام:
نحو 100 ألف هدف تم استهدافه:
⭕️ 65 ألفًا في قطاع غزة
⭕️ 28 ألفًا في لبنان وسوريا
⭕️ 4,500 في إيران
⭕️ 80 في اليمن
عمليات إطلاق باتجاه دولة إسرائيل:
⭕️ نحو 10,200 من قطاع غزة
⭕️ نحو 20 ألفًا من لبنان
⭕️ نحو 1,200 من إيران
⭕️ نحو 50 من سوريا
⭕️ نحو 90 من اليمن
🔹 في يهودا والسامرة:
⭕️ اعتقال نحو 45 ألف مطلوب وتحويلهم للتحقيق
⭕️ مصادرة أكثر من 3,800 وسيلة قتالية
⭕️ مصادرة أكثر من 46 مليون شيكل كانت مخصصة لتمويل الإرهاب
ثلاث سنوات من العمل في مختلف الجبهات، دفاعًا عن دولة إسرائيل ومواطنيها.
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) October 7, 2026
ثلاث سنوات على مجزرة السابع من أكتوبر | جيش الدفاع في مختلف الجبهات بالأرقام:
نحو 100 ألف هدف تم استهدافه:
⭕️ 65 ألفًا في قطاع غزة
⭕️ 28 ألفًا في لبنان وسوريا
⭕️ 4,500 في إيران
⭕️ 80 في اليمن
عمليات إطلاق باتجاه دولة إسرائيل:
⭕️ نحو 10,200 من قطاع غزة
⭕️ نحو 20 ألفًا من لبنان
⭕️ نحو 1,200 من إيران
⭕️ نحو 50 من سوريا
⭕️ نحو 90 من اليمن
🔹 في يهودا والسامرة:
⭕️ اعتقال نحو 45 ألف مطلوب وتحويلهم للتحقيق
⭕️ مصادرة أكثر من 3,800 وسيلة قتالية
⭕️ مصادرة أكثر من 46 مليون شيكل كانت مخصصة لتمويل الإرهاب
ثلاث سنوات من العمل في مختلف الجبهات، دفاعًا عن دولة إسرائيل ومواطنيها.