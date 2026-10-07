تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

في ذكرى 7 تشرين الاول.. هذا ما نشرته المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي

Lebanon 24
07-10-2026 | 02:34
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
في ذكرى 7 تشرين الاول.. هذا ما نشرته المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي
في ذكرى 7 تشرين الاول.. هذا ما نشرته المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي ايلا واوية عبر حسابها على موقع اكس: 
ثلاث سنوات على مجزرة السابع من أكتوبر، جيش الاسرائيلي في مختلف الجبهات بالأرقام:

نحو 100 ألف هدف تم استهدافه:
65 ألفًا في قطاع غزة
28 ألفًا في لبنان وسوريا
4,500 في إيران
80 في اليمن

عمليات إطلاق باتجاه دولة إسرائيل:
نحو 10,200 من قطاع غزة
نحو 20 ألفًا من لبنان
نحو 1,200 من إيران
نحو 50 من سوريا
نحو 90 من اليمن
في يهودا والسامرة:
اعتقال نحو 45 ألف مطلوب وتحويلهم للتحقيق
مصادرة أكثر من 3,800 وسيلة قتالية
مصادرة أكثر من 46 مليون شيكل كانت مخصصة لتمويل الإرهاب

ثلاث سنوات من العمل في مختلف الجبهات، دفاعًا عن دولة إسرائيل ومواطنيها.
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو في ذكرى 7 تشرين الاول: سنواصل استهداف "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
07/10/2026 12:05:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قيادي في حماس دخل إلى إسرائيل خلال أحداث 7 تشرين الأول
lebanon 24
Lebanon24
07/10/2026 12:05:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أمس قائدا عسكريا من حماس بخان يونس شارك في عملية 7 تشرين الأول
lebanon 24
Lebanon24
07/10/2026 12:05:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قلتنا في مدينة غزة اليوم قائدا من حماس شارك في هجوم 7 تشرين الاول
lebanon 24
Lebanon24
07/10/2026 12:05:45 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

دولة إسرائيل

سنوات من

قطاع غزة

إسرائيل

باسم ال

في ذكر

سوريا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:53 | 2026-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:30 | 2026-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-10-07
Lebanon24
05:00 | 2026-10-07
Lebanon24
04:55 | 2026-10-07
Lebanon24
04:46 | 2026-10-07
Lebanon24
04:30 | 2026-10-07
Lebanon24
04:22 | 2026-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24