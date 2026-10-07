في ذكرى 7 تشرين الاول.. هذا ما نشرته المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي

ثلاث سنوات على مجزرة السابع من أكتوبر | جيش الدفاع في مختلف الجبهات بالأرقام: نحو 100 ألف هدف تم استهدافه: ⭕️ 65 ألفًا في قطاع غزة ⭕️ 28 ألفًا في لبنان وسوريا ⭕️ 4,500 في إيران ⭕️ 80 في اليمن عمليات إطلاق باتجاه دولة إسرائيل: ⭕️ نحو 10,200 من قطاع غزة ⭕️ نحو 20 ألفًا من لبنان ⭕️ نحو 1,200 من إيران ⭕️ نحو 50 من سوريا ⭕️ نحو 90 من اليمن 🔹 في يهودا والسامرة: ⭕️ اعتقال نحو 45 ألف مطلوب وتحويلهم للتحقيق ⭕️ مصادرة أكثر من 3,800 وسيلة قتالية ⭕️ مصادرة أكثر من 46 مليون شيكل كانت مخصصة لتمويل الإرهاب ثلاث سنوات من العمل في مختلف الجبهات، دفاعًا عن دولة إسرائيل ومواطنيها.