تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بعد اعتكاف الصدّي... "القوات" أمام معادلة سياسية رابحة؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
07-10-2026 | 02:45
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بعد اعتكاف الصدّي... القوات أمام معادلة سياسية رابحة؟
بعد اعتكاف الصدّي... القوات أمام معادلة سياسية رابحة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تقرأ مصادر سياسية مقربة من القوات اللبنانية لـ"لبنان 24" في اعتكاف وزير الطاقة والمياه جو الصدّي عن جلسات مجلس الوزراء، ما يتجاوز الاعتراض على آلية معالجة ملف الكهرباء، معتبرة أن الخطوة تضع «القوات اللبنانية» أمام معادلة سياسية يصعب أن تخرج منها خاسرة.
Advertisement

وبحسب المصادر، فإذا قررت الحكومة الاستجابة للمطالب المطروحة والسير بالخطة التي يدفع باتجاهها وزير الطاقة، ستكون "القوات" قادرة على القول إنها نجحت في فرض معالجة كانت تطالب بها، وأن الضغط الذي مارسته أدى إلى دفع الحكومة لاتخاذ القرارات المطلوبة، فيما يمكن تقديم الخطوة أمام الرأي العام على أنها نتيجة مباشرة للمواجهة السياسية التي خاضتها.

أما في حال لم تستجب الحكومة لهذه المطالب، فتقول المصادر إن اعتكاف الصدّي سيتحوّل إلى ورقة سياسية بيد "القوات"، يمكن استخدامها للتأكيد أن المشكلة لا تكمن في أداء وزيرها، بل في عدم تجاوب الحكومة مع الطروحات التي قدمها، بما يتيح للحزب رفع سقف موقفه وتحسين موقعه السياسي في مواجهة الحكومة.

وتشير المصادر إلى أن المعادلة الأهم في الكواليس هي أن النتيجتين تخدمان "القوات" سياسياً بدرجات مختلفة: ففي حال تم اعتماد الطروحات، ستتحدث عن نجاح الضغط، وفي حال بقيت الحكومة على موقفها، ستستخدم الاعتكاف دليلاً على ما تعتبره تقصيراً حكومياً في ملف الكهرباء.

وتخلص المصادر إلى أن الأنظار تتجه الآن إلى كيفية إدارة رئيسي الجمهورية والحكومة لهذه الأزمة، وما إذا كانا سيذهبان إلى تسوية تُخرج ملف الكهرباء من دائرة الاشتباك السياسي، أم أن اعتكاف الصدّي سيتحول إلى اختبار أوسع للعلاقة بين "القوات" والحكومة، خصوصاً أن الحزب كان قد رفع في الأيام الماضية سقف ملاحظاته على الأداء الحكومي.
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
"إعتكاف"وزير الطاقة: "القوات" تهزّ حكومة سلام
lebanon 24
Lebanon24
07/10/2026 12:06:04 Lebanon 24 Lebanon 24
هجمات الحوثيين تكشف هشاشة "ميثاق مكة" وتضع باكستان أمام معادلة صعبة
lebanon 24
Lebanon24
07/10/2026 12:06:04 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم ومعادلة ما بعد الحرب.. تثبيت موقع "الحزب "سياسياً وعسكرياً
lebanon 24
Lebanon24
07/10/2026 12:06:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الجنوب أمام معادلة جديدة إذا وصلت إسرائيل إلى النبطية
lebanon 24
Lebanon24
07/10/2026 12:06:04 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

القوات اللبنانية

مجلس الوزراء

وزير الطاقة

اللبنانية

لبنان 24

الجمهوري

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:53 | 2026-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:30 | 2026-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-10-07
Lebanon24
05:00 | 2026-10-07
Lebanon24
04:55 | 2026-10-07
Lebanon24
04:46 | 2026-10-07
Lebanon24
04:30 | 2026-10-07
Lebanon24
04:22 | 2026-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24