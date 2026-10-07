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لبنان

عصابة لسرقة ورش قيد الإنشاء في الجنوب.. وشعبة المعلومات توقفهم بالجرم المشهود

Lebanon 24
07-10-2026 | 03:47
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عصابة لسرقة ورش قيد الإنشاء في الجنوب.. وشعبة المعلومات توقفهم بالجرم المشهود
عصابة لسرقة ورش قيد الإنشاء في الجنوب.. وشعبة المعلومات توقفهم بالجرم المشهود photos 0
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أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي أنه وفي إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولين بتنفيذ عمليات سرقة من داخل ورش قيد الإنشاء في منطقة الجنوب.
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بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت الشعبة من تحديد هوياتهم، وهم كل من:

– س. س. (مواليد عام 1990، فلسطيني)

– م. س. (مواليد عام 1988، فلسطيني) بحقه خلاصتَي حكم بجرائم مخدِّرات ونقل ذخائر حربية

– ر. ص. (مواليد عام ١٩٨٤، لبناني) بحقه مذكّرة توقيف بجرم سرقة

بتاريخ 20-09-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفتهم إحدى دوريات الشعبة بالجرم المشهود في محلة المصيلح، أثناء قيامهم بتنفيذ عملية سرقة من داخل إحدى ورش البناء، وضبطت بحوزتهم مواسير نحاسية عائدة لمكيّفات، بالإضافة إلى سيارة من نوع «تويوتا أفانزا» بيضاء اللون.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم، لجهة اشتراكهم في تنفيذ عدة عمليات سرقة لأدوات صناعية من داخل الورش قيد الإنشاء في مناطق المصيلح، وزفتا، وصيدا، وجنسنايا، وبيعها لأحد أصحاب المحال في محلة الغازية، ويدعى:

ن. د. س. (مواليد عام 1998، فلسطيني).

كما اعترف الثاني بتعاطي المخدرات.

بالتاريخ ذاته، أُوقف الأخير في محلة الغازية. وبالتحقيق معه، اعترف بشراء أدوات صناعية عدة مرات من المذكورين، وتعاطي مادة حشيشة الكيف.

أُجري المقتضى القانوني بحقهم، وأُودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء.
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