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لبنان

بعد الامطار.. الحرارة تتخطى معدلاتها الطبيعية في اليومين المقبلين

Lebanon 24
07-10-2026 | 04:22
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بعد الامطار.. الحرارة تتخطى معدلاتها الطبيعية في اليومين المقبلين
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يسيطرعلى طقس خريفي مستقر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الداخلية . 
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معدل درجات الحرارة لشهر تشرين أول : طرابلس بين 20 و 28م° ، بيروت 21 و29 ، زحلة بين 13 و 27 م°.

الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء:
قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل .  

 

الخميس:
قليل الغيوم مع انخفاض بنسبة الرطوبة و ارتفاع  بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية و الداخلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح. 

 

الجمعة:
قليل الغيوم  مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة ورطوبة منخفضة كما تبقى الرياح ناشطة.

 

السبت:
صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل واستقرارها في الداخل وعلى الجبال ترتفع نسبة الرطوبة خلال النهار ويتحول الطقس ليلاً الى غائم بسحب مرتفعة كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

 

الرياح السطحية:
شمالية الى شمالية غربية  نهاراً، تتراوح سرعتها بين 15 و35 كم /س. 

الانقشاع:
جيد. 

الرطوبة النسبية على الساحل:
بين٤٠ و ٦٥٪

حال البحر:
 متوسط ارتفاع الموج. 

حرارة سطح الماء:
28°C
الضغط الجوي:
1019 هكتوباسكال
أي ما يعادل: 764 ملم زئبق
درجات الحرارة المتوقعة
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