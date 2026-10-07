بعد الامطار.. الحرارة تتخطى معدلاتها الطبيعية في اليومين المقبلين

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يسيطرعلى طقس خريفي مستقر والحوض الشرقي للمتوسط مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الداخلية .معدل درجات الحرارة لشهر تشرين أول : بين 20 و 28م° ، 21 و29 ، بين 13 و 27 م°.الطقس المتوقع في لبنان:الأربعاء:قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل .الخميس:قليل الغيوم مع انخفاض بنسبة الرطوبة و ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية و الداخلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح.الجمعة:قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة ورطوبة منخفضة كما تبقى الرياح ناشطة.السبت:صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل واستقرارها في الداخل وعلى الجبال ترتفع نسبة الرطوبة خلال النهار ويتحول الطقس ليلاً الى غائم بسحب مرتفعة كما يتشكل الضباب على المرتفعات.الرياح السطحية:شمالية الى شمالية غربية نهاراً، تتراوح سرعتها بين 15 و35 كم /س.الانقشاع:جيد.الرطوبة النسبية على الساحل:بين٤٠ و ٦٥٪حال البحر:متوسط ارتفاع الموج.حرارة سطح الماء:28°Cالضغط الجوي:1019 هكتوباسكالأي ما يعادل: 764 ملم زئبقدرجات الحرارة المتوقعة