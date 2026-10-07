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لبنان

سلامة: تعديل الدستور مطلوب إن كان الهدف تعزيز دور المؤسسات

Lebanon 24
07-10-2026 | 04:46
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قال وزير الثفافة غسان سلامة لمناسبة مرور 100 عام على إقرار الدستور: نحن أمام دستور مركب ولسنا أمام دستور عاديّ وأحياناً ينتصر منطق الدولة وأحياناً أخرى يتفوق منطق الجماعات، فالدستور لا يكتفي بإدارة شؤون البلاد اليوم لكنه يضمّ أيضاً تمنيات بأن تتحول الأمور التي ينص عليها إلى أمر آخر إن كان في الإدارة أو التمثيل الشعبي أو في أمور أخرى.
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وتابع: هناك نقاط توتر عديدة في دستورنا من بينها أن دستورنا يتحدث وفق فكرة الدولة المركزية ونحنُ توافقنا في "اتفاق الطائف" على السعي اللامركزية.
وأضاف: أعتقدُ أنه يجب التوقف عند مسألة "المركزية" في الدستور لأنها شكلت مصدر توتر والصراعات التي شهدناها أفقدت السلطة المركزية هيبتها وسلطتها. علينا أن نفكر باللامركزية بطريقة لا نفاقم فيها تشتت الدولة المركزية على مواقع دستورية وخصوصاً على مرجعيات غير دستورية وإنما بلا مركزية تعالج التشتت الذي ورثناه منذ 50 عاماً.
وقال: الدستور ليس كتاباً مقدساً وكل دساتير العالم تتضمن مواداً لتعديلها ونحنُ قمنا بذلك مراراً أحياناً لأسباب وطنية سامية وأحياناً لتمرير تسويات سياسية حصلت خارج الإطار الدستوري وأحياناً لأهداف أخرى، فتعديل الدستور أمر شرعي والتفكير به كذلك وما علينا الاتفاق عليه مُسبقاً هو متى وكيف وفي أي ظروف والأهم بأي أهداف سنعدل الدستور.
وأضاف: تعديل الدستور مطلوب إن كان الهدف تعزيز دور المؤسسات بينما هو غير مرحّب به في حال كان هدفه التأثير على التوازنات الداخلية وتوافق اللبنانيين على دستور ينظم حياتهم السياسية ليس حدثاً عابراً فمن يضمن حقوق الشباب ويحافظ على حريتهم هي الدولة.
 
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