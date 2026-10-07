تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

في شمال لبنان... توقيف 11 مروّجاً للمخدرات

Lebanon 24
07-10-2026 | 06:44
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
في شمال لبنان... توقيف 11 مروّجاً للمخدرات
في شمال لبنان... توقيف 11 مروّجاً للمخدرات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة مرتكبي الجرائم وتوقيفهم، وضمن سياق الخطة الامنية التي وضعتها وحدة الشرطة القضائية لمكافحة هذه الآفة في كلّ المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في طرابلس، حول قيام أشخاص مجهولين بترويج المخدرات في الشمال، وبخاصة في طرابلس وزغرتا.
Advertisement

وبنتيجة المتابعة، تمّ بتواريخ 22، و24، 28-08-2026، وفي 01، و17، و23-09-2026 توقيف عدد من المروجين بالجرم المشهود أثناء قيامهم بترويج المخدرات، في الميناء، وزغرتا، ومجدليّا، والتبّانة، وأبي سمراء. وتبيّن أنهم يُدعون:

م. ش. (مواليد عام 2007، لبناني)

خ. ب. (مواليد عام 2007، لبناني)

ح. ح. (مواليد عام 1966، لبناني)

ن. ك. (مواليد عام 1994، لبناني)

م. س. (مواليد عام 1996، سوري)

ع. م. (مواليد عام 1986، سوري)

م. ه. (مواليد عام 1979، سوري)

م. م. (مواليد عام 1999، لبناني)

م. د. (مواليد عام 1995، لبناني)

ن. ش. (مواليد عام 2000، لبناني)

ع. غ. (مواليد عام 2002، لبناني)

بتفتيشهم، تمّ العثور بحوزتهم على: /1،120/ غ. من مادة حشيشة الكيف، و/48/ حبّة كبتاغون، و/18/غ. من مادة الكوكايين، وطبّة تحتوي مادة باز الكوكايين.

سُلم الموقوفون مع المضبوطات إلى القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني، بناء على إشارة القضاء المختصّ.
مواضيع ذات صلة
في جبل لبنان.. توقيف مروّجي مخدّرات بالجرم المشهود
lebanon 24
Lebanon24
07/10/2026 19:04:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد رصد واستدراج.. توقيف مروّج مخدرات في طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
07/10/2026 19:04:46 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف مروج مخدرات في جونية... وهذا ما ضُبط
lebanon 24
Lebanon24
07/10/2026 19:04:46 Lebanon 24 Lebanon 24
في هذه المنطقة...توقيف مروّجين للمخدرات بالجرم المشهود
lebanon 24
Lebanon24
07/10/2026 19:04:46 Lebanon 24 Lebanon 24

مكتب مكافحة المخدرات

قوى الأمن الداخلي

الشرطة القضائية

شعبة العلاقات

مكتب مكافحة

شمال لبنان

اللبنانية

طرابلس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:45 | 2026-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:53 | 2026-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:30 | 2026-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-10-07
Lebanon24
12:00 | 2026-10-07
Lebanon24
11:33 | 2026-10-07
Lebanon24
11:05 | 2026-10-07
Lebanon24
11:00 | 2026-10-07
Lebanon24
10:37 | 2026-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24