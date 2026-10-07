في شمال لبنان... توقيف 11 مروّجاً للمخدرات

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات
العامّة البلاغ التّالي:
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي
لملاحقة مرتكبي الجرائم وتوقيفهم، وضمن سياق الخطة الامنية التي وضعتها وحدة الشرطة القضائية
لمكافحة هذه الآفة في كلّ المناطق اللبنانية
، توافرت معطيات لدى مكتب مكافحة المخدرات
الإقليمي في طرابلس
، حول قيام أشخاص مجهولين بترويج المخدرات في الشمال
، وبخاصة في طرابلس وزغرتا.
وبنتيجة المتابعة، تمّ بتواريخ 22، و24، 28-08-2026، وفي 01، و17، و23-09-2026 توقيف عدد من المروجين بالجرم المشهود أثناء قيامهم بترويج المخدرات، في الميناء، وزغرتا، ومجدليّا، والتبّانة، وأبي سمراء. وتبيّن أنهم يُدعون:
م. ش. (مواليد عام 2007، لبناني)
خ. ب. (مواليد عام 2007، لبناني)
ح. ح. (مواليد عام 1966، لبناني)
ن. ك. (مواليد عام 1994، لبناني)
م. س. (مواليد عام 1996، سوري)
ع. م. (مواليد عام 1986، سوري)
م. ه. (مواليد عام 1979، سوري)
م. م. (مواليد عام 1999، لبناني)
م. د. (مواليد عام 1995، لبناني)
ن. ش. (مواليد عام 2000، لبناني)
ع. غ. (مواليد عام 2002، لبناني)
بتفتيشهم، تمّ العثور بحوزتهم على: /1،120/ غ. من مادة حشيشة الكيف، و/48/ حبّة كبتاغون، و/18/غ. من مادة الكوكايين، وطبّة تحتوي مادة باز الكوكايين.
سُلم الموقوفون مع المضبوطات إلى القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني، بناء على إشارة القضاء
المختصّ.