في شمال لبنان... توقيف 11 مروّجاً للمخدرات

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها لملاحقة مرتكبي الجرائم وتوقيفهم، وضمن سياق الخطة الامنية التي وضعتها وحدة لمكافحة هذه الآفة في كلّ المناطق ، توافرت معطيات لدى الإقليمي في ، حول قيام أشخاص مجهولين بترويج المخدرات في ، وبخاصة في طرابلس وزغرتا.وبنتيجة المتابعة، تمّ بتواريخ 22، و24، 28-08-2026، وفي 01، و17، و23-09-2026 توقيف عدد من المروجين بالجرم المشهود أثناء قيامهم بترويج المخدرات، في الميناء، وزغرتا، ومجدليّا، والتبّانة، وأبي سمراء. وتبيّن أنهم يُدعون:م. ش. (مواليد عام 2007، لبناني)خ. ب. (مواليد عام 2007، لبناني)ح. ح. (مواليد عام 1966، لبناني)ن. ك. (مواليد عام 1994، لبناني)م. س. (مواليد عام 1996، سوري)ع. م. (مواليد عام 1986، سوري)م. ه. (مواليد عام 1979، سوري)م. م. (مواليد عام 1999، لبناني)م. د. (مواليد عام 1995، لبناني)ن. ش. (مواليد عام 2000، لبناني)ع. غ. (مواليد عام 2002، لبناني)بتفتيشهم، تمّ العثور بحوزتهم على: /1،120/ غ. من مادة حشيشة الكيف، و/48/ حبّة كبتاغون، و/18/غ. من مادة الكوكايين، وطبّة تحتوي مادة باز الكوكايين.سُلم الموقوفون مع المضبوطات إلى القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني، بناء على إشارة المختصّ.