الرئيس عون: لا يمكن السماح بمحاولات تسييس الوضع الاقتصادي وتضخيمه لاهداف سياسية



وشدد في خلال لقاءاته اليوم، على واجب الدولة الوقوف الى جانب البلديات، وعلى أهمية قيامها بدورها لما فيه مصلحة الجميع، فهي الأساس ويجب ان تحظى بثقة شعبها. وقال ان الأحزاب مصدر غنى في الحياة السياسية، ولكن لا يجب ان تكون عائقاً امام سلطة الدولة.

Advertisement وكان قصر بعبدا، شهد قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات سياسية وانمائية ودبلوماسية وثقافية. اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان محاولات تسييس الوضع الاقتصادي وتضخيمه لاهداف سياسية، والكلام عن ارتفاع في سعر صرف الدولار وحصول ازمات مماثلة لما حصل في العام 2019، بهدف خلق البلبلة وتهميش محاولات النهوض بلبنان، لا يمكن السماح به.وشدد في خلال لقاءاته اليوم، على واجب الدولة الوقوف الى جانب البلديات، وعلى أهمية قيامها بدورها لما فيه مصلحة الجميع، فهي الأساس ويجب ان تحظى بثقة شعبها. وقال ان الأحزاب مصدر غنى في الحياة السياسية، ولكن لا يجب ان تكون عائقاً امام سلطة الدولة.وكان قصر بعبدا، شهد قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات سياسية وانمائية ودبلوماسية وثقافية.

الوزير الصدي

وفي هذا الاطار، التقى وزير الطاقة والمياه جو الصدي، الذي اطلع رئيس الجمهورية على الأسباب التي دفعته لاعلان اعتكافه عن حضور جلسات ، مؤكدا استمراره في تحمل مسؤولياته الوزارية، ومتمنيا معالجة تلك الأسباب.

دعوة من رئيس دولة الامارات

الى ذلك، تسلم رئيس الجمهورية رسالة خطية من رئيس دولة الامارات العربية المتحدة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نقلها اليه السفير الاماراتي في فهد سالم سعيد الكعبي، تضمنت دعوة الى حضور افتتاح "أسبوع أبو ظبي للاستدامة"، وتكريم الفائزين بـــ " جائزة زايد للاستدامة" الى جانب المشاركة في "قمة أسبوع أبو ظبي للاستدامة" والقاء كلمة خلالها، وذلك يومي 12و13 كانون الثاني 2027

وجاء في الرسالة: " اذ نثمن جهود بلدكم ومبادراته النوعية في مجال الاستدامة، فإننا نتطلع الى مشاركة فخامتكم التي ستمثل إضافة قيمة الى هذا الحدث العالمي والذي يستهدف في دورته هذا العام ترسيخ نهج اقتصادي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات، وبناء مستقبل أكثر ازدهارا للجميع، وذلك من خلال العمل على تحقيق التكامل بين التكنولوجيا والسياسات والاستثمار. واتطلع الى قبول فخامتكم الدعوة، والترحيب بكم ضيفا عزيزا علينا في دولة الامارات العربية المتحدة".

النائب سليم الصايغ

واستقبل الرئيس عون، النائب سليم الصايغ، وعرض معه الأوضاع العامة، وعدداً من الملفات الحياتية.

وبعد اللقاء، ادلى الصايغ بالتصريح التالي:

"تطرقت في اللقاء مع فخامة الرئيس الى هموم الناس، وضرورة الانطلاق الى تشخيص الحلول. سنزور فخامته كنواب لمنطقة كسروان، للبحث في موضوع النفايات، ومشاكله الكبيرة، ولعرض حلولنا لهذه المشاكل وطلب رعايته لها.

كما تطرقنا الى موضوع المزارعين، وقد ثمّنت موقف فخامته من مشكلة انتاج التفاح لهذا العام، واطلعت منه على إجراءات الدعم الكبيرة التي ستقدم للمزارعين لتصدير انتاجهم، والتي سيعلن عنها في حينها. ولمست حرصه على منع الاحتكار واستغلال موضوع التفاح ورغبة المزارعين في بيع انتاجهم، من قبل الوسطاء والتجار. فالتفاح يشكل ثروة وطنية، وليست ثروة لمنطقة معينة أو قضاء، ويفترض ان نحمي هذه الثروة، وفخامة الرئيس يتابع الموضوع وقد طمأننا انه وان كان ليس هناك حلول سحرية، ولكن انتاج هذا العام من التفاح، تتم مواكبته بجهود جبارة من قبله ومن قبل المعنيين في الحكومة، وعلى رأسهم وزير الزراعة، كي تتابع هذه الأمور كما يلزم. طبعا، على بقية الوزراء العمل على حماية المستهلك والمزارع من الاستغلال.

النقطة المهمة أيضا التي ناقشناها، هي الجهود التي تقوم بها الدولة ، ولا سيما المؤسسة العسكرية والمؤسسة الامنية برعاية فخامة الرئيس، بما يتعلق بحفظ الأمن ونشر الطمأنينة والثقة بين الناس. صحيح انه في مناطق الاحتلال في الجنوب، ليس هناك إمكانية عسكرية لنشر الجيش اللبناني، ولكن من خلال الخطوات التي تنفذ والإرادة الصلبة الموجودة لدى قيادة الجيش لتنفيذ القرارات والاستجابة للمعلومات الأمنية التي ترد، يتم التدخل دون أي سقف، كما ابلغني فخامة الرئيس، حيثما هناك تهديد وخطر او معلومات جدية ترد للمؤسسات الأمنية، يتحركون على الفور لامساك زمام الأمور. واحدى الأمثلة الأخيرة ما حصل مؤخرا في رأس النبع. وهنا، اود ان اعبّر عن ثقتي الكاملة بالجيش اللبناني وبقيادته وبالمؤسسة الأمنية والعسكرية، وكما نلتف اليوم حول رئيس الجمهورية، من واجبنا أيضا كشعب لبناني ان نشكل البيئة الحاضنة للجيش، الذي من دون هذه البيئة، لا يستطيع ان يتحرك بكامل معنوياته. خرجت مطمئنا من لقائي مع فحامة الرئيس، وانا على ثقة بأنه برغم كل العواصف والمخاطر، هذا البلد لديه قبطان يدرك ما يجري ويقود السفينة الى بر الأمان."

وفد اتحاد بلديات منطقة البترون

كما استقبل الرئيس عون وفدا من اتحاد بلديات منطقة البترون، برئاسة رئيس الاتحاد روجيه يزبك، وعرض معهم شؤون منطقة البترون وحاجاتها وأوضاع البلديات فيها.

في مستهل اللقاء، القى السيد يزبك الكلمة التالية:

"يشرفني، باسمي وباسم رؤساء بلديات قضاء البترون، ورئيس وأعضاء رابطة مخاتير منطقة البترون وباسم أهلنا في هذه المنطقة، أن أحيكم، وأن أنقل إليكم مشاعر المحبة والتقدير والاحترام التي يكنّها لكم أبناء البترون.

فخامة الرئيس، نحن اليوم أمام رئيس الجمهورية، ولكننا في الوقت نفسه أمام رجل حمل و يحمل مسؤولية كبيرة في مرحلة استثنائية من تاريخ لبنان. ونحن نقدر عالياً مواقفكم الوطنية، وحرصكم على سيادة لبنان ووحدته، وعلى إعادة بناء دولة المؤسسات والقانون، وندرك جيداً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقكم في هذه الظروف الدقيقة. ومن موقعنا كرؤساء بلديات ، نؤمن أن قوة الدولة تبدأ من حضورها في المناطق، وأن الإنماء الحقيقي يبدأ عندما يشعر المواطن بأن الدولة موجودة إلى جانبه في بلدته وقريته وطريقه ومرفقه العام. ولهذا، فخامة الرئيس، نأتيكم اليوم بالاضافة لالقاء تحية تثمين لمواقفكم، نطلب من فخامتكم دعمنا في بعض الأمور الضرورية و نعدد أهمها شاكرين مساعدتكم سلفاً

فخامة الرئيس، ان تدخلكم مع وزارة الاشغال لزوم تنفيذ بعض المطالب الضرورية، التي نأمل أن تتحول، بدعم فخامتكم، إلى خطوات ملموسة ولا سيما ان ملفاتها موجودة في الوزارة منذ مدة وهي تشمل كامل ، واصبح تنفيذها ملحاً ونحن على استعداد لرفع تقرير مفصل عنها، واعدد الأكثر الحاحاً:

طريق تنورين من مفرق دوما الى ساحة تنورين الفوقا

طريق الهري حامات راسنحاش

وطريق شبطين العلالي

كما نطلب إعطاء مرفأ الصيادين في مدينة البترون أولوية في خطة الدولة للمرافئ الصغيرة، والعمل على تأهيله وتطوير بنيته التحتية بما يخدم الصيادين وأصحاب المراكب والحركة السياحية. ونأمل أيضًا تنظيم العلاقة بين الجهات المعنية والبلدية بما يسمح باستثمار المرفأ بطريقة تحافظ على طابعه التراثي وتؤمن في الوقت نفسه مردودًا اقتصاديًا لأهل المنطقة. وبالنسبة الى معالجة ملف شركات الترابة العاملة في المنطقة ضمن إطار قانوني واضح، نطلب من فخامتكم رعاية الملف بما يؤمن حماية صحة الناس والبيئة، وضمان الالتزام بالمعايير المطلوبة، والحفاظ على استمرارية العمل في هذه الشركات وفرص العمل للعائلات التي تعتاش من هذا القطاع.

وهنا فخامة الرئيس، انتقل الى أكثر الملفات إلحاحًا بالنسبة إلى البلديات. نطلب دعم فخامتكم لتسريع الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بمشروع إنشاء معمل لمعالجة النفايات، الذي اصبح في مراحل متقدمة على صعيد الدراسات و الآثار البيئية ولكن القوانين الحالية والإجراءات الملزمة تؤخر تنفيذه. واخيراً و ليس آخراً موضوع تصريف التفاح، ندرك انكم تولونه أهمية كبيرة ولكننا نطلب اليكم الإسراع بمعالجته قبل مداهمة الطقس.

فخامة الرئيس، لا نريد للبترون أن تكون فقط منطقة تطلب مشاريع، نريدها أن تكون شريكًا في مشروع الدولة للنهوض بالسياحة الدينية والثقافية والبيئية. فقضاء البترون يحمل إرثًا روحيًا وتاريخيًا استثنائيًا. هنا هامة مار مارون، وهنا : القديسة رفقا، والقديس نعمة الله الحرديني، والأخ اسطفان نعمه، وهنا ارتبط اسم الطوباوي البطريرك الياس الحويك بتاريخ لبنان الكبير ومن هنا، نطلب دعم الدولة لإعداد مسار سياحي ديني وتاريخي متكامل لقضاء البترون، يربط هذه المواقع ببعضها، ويؤمن لها البنية التحتية واللوحات التعريفية والطرقات والخدمات اللازمة، ويجعل منها مقصدًا للبنانيين وللزوار من مختلف أنحاء البلاد والعالم.

فخامة الرئيس، نحن نؤمن بالجمهورية اللبنانية، ونضع أنفسنا وإمكاناتنا بتصرف فخامتكم وكل مؤسسات الدولة، لأن هدفنا واحد: أن يبقى أهلنا في أرضهم، وأن يبقى لبنان دولة قادرة على حماية مواطنيها وتأمين مستقبل أبنائها. ومن موقعنا كرئيس لاتحاد بلديات منطقة البترون وباسم جميع رؤساء البلديات والمخاتير والاهالي، نوجه إليكم دعوة خاصة تعالوا إلى البترون، تعالوا والتقوا بأهلها وبلدياتها ومخاتيرها، فقضاؤنا يزهو بزيارتكم ويزداد غناه وشرف لنا ان نستقبلكم على ارض البترون."

الرئيس عون

ورحب الرئيس عون بالوفد، وشدد على أهمية البلديات في الحياة اللبنانية، وجدد التأكيد على ما كان ذكره في الانتخابات البلدية التي أجريت، لجهة الدور الأساسي الذي تلعبه البلديات في مساعدة تأمين الحقوق للمواطنين في الكثير من المجالات.

وأشاد الرئيس عون بما تقوم بها بلديات البترون المعروفة بقديسيها وبمحاصيلها الزراعية المميزة، واعلن وقوف الدولة الى جانب بلديات المنطقة، كما الى جانب كل البلديات في لبنان. ولفت الى انه في موضوع محاصيل التفاح، اثمرت الاتصالات التي قام بها عن اهتمام بالمسألة واستعداد لفتح الأسواق العراقية، وعن تجاوب السيد رودولف سعادة رئيس مجلس إدارة مجموعة CMA-CGM لتخفيض أسعار كلفة النقل الى الخارج ودعم الصادرات بمبلغ مليون دولار، كما تم التواصل مع ليبيا والأردن والأجواء إيجابية.

وشدد رئيس الجمهورية على واجب الدولة الوقوف الى جانب البلديات، وعلى أهمية قيامها بدورها لما فيه مصلحة الجميع، فهي الأساس ويجب ان تحظى بثقة شعبها. وقال ان الأحزاب مصدر غنى في الحياة السياسية، ولكن لا يجب ان تكون عائقاً امام سلطة الدولة.

وأشار الرئيس عون الى الفرص الكبيرة المتوافرة، والتي تنتظر بعض التقدم على صعيد الوضع الاقتصادي الذي تأثر بالتطورات التي تشهدها المنطقة ودول الخليج، والتي انعكست على الكثير من المجالات وفي مقدمها مجال النفط، وهو امر خارج عن قدرة لبنان على معالجته.

وقال ان هناك محاولات لتسييس الوضع الاقتصادي وتضخيمه لاهداف سياسية، وكلام عن ارتفاع في سعر صرف الدولار، وازمات مماثلة لما حصل العام 2019، كل ذلك بهدف خلق البلبلة وتهميش محاولات النهوض بلبنان، وهو ما لا يمكن السماح به.

ودعا الرئيس عون الى التعاون في مواجهة الازمات الاقتصادية، التي يعاني منها العالم اجمع، لافتاً الى الإجراءات التي يقوم بها المصرف المركزي اللبناني ووزارة المال للحفاظ على الاستقرار النقدي، واكد انه لا يمكن محو عقود من الفساد وسوء الإدارة خلال فترة زمنية قصيرة، ولكن العمل جار على مكافحة الفساد، والانتقال الى الحكومة الرقمية، وتحسين وضع الادارات والمؤسسات الرسمية، وهو مسار لن يتوقف.

وفد ساسيم فرنسا

على صعيد آخر، استقبل الرئيس عون المديرة العامة لشركة المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى SACEM – FRANCE السيدة Cecile Rap-veber، مع وفد ضم: مديرة قسم العلاقات الدولية Caroline Champarnaud، ومدير العلاقات المؤسسية Blaise Mistler، ورئيس قسم تطوير العلاقات الدولية Akotcahye Okio، والمسؤول عن الدليل لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا Driss Touw، وممثلة الشركة في لبنان المحامية جانيت عازار، وذلك في حضور رئيس مجلس المؤلفين والملحنين في لبنان أسامة الرحباني.

واطلعت السيدة Rap-veber رئيس الجمهورية على الدور الذي تلعبه الشركة منذ 83 سنة في حماية حقوق المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى من 174 جنسية من دول العالم، بينها لبنان، مشيرة الى استمرارها في هذا العمل، آخذة في الاعتبار واقع حق المؤلف في لبنان والجهود المبذولة لحمايته، خصوصا في هذه الظروف التي يمر بها وطن الأرز.

وشددت على أهمية التعاون مع الوزارات المعنية في لبنان، أي الاعلام والثقافة والاقتصاد، بهدف الحصول على نتائج افضل، استنادا الى ما يمثله لبنان من قيم حضارية وثقافية وفنية. وأكدت السيدة Rap-veber ان شركة SACEM – FRANCE ليست شركة تبغي الربح، بل تعمل لتأمين الحقوق المالية للملحنين وناشري الموسيقى والمؤلفين وتوزيعها بعدالة على جميع الأعضاء.

ورحب الرئيس عون بالوفد، مؤكدا على أهمية العمل الذي تقوم به SACEM – FRANCE، وحرص الدولة على حماية حقوق الملكية الفكرية، لاسيما حقوق الملكية الأدبية والفنية وحقوق المؤلف.