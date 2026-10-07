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لبنان

وصول السفير المصري الجديد إلى بيروت لتسلّم مهامه الديبلوماسية

Lebanon 24
07-10-2026 | 07:21
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وصول السفير المصري الجديد إلى بيروت لتسلّم مهامه الديبلوماسية
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وصل قبل ظهر اليوم، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، السفير المصري الجديد تميم خلاف، لتقديم أوراق اعتماده وتسلم مهامه الدبلوماسية في لبنان.
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وأقيم له حفل استقبال رسمي ودبلوماسي في صالون الشرف في المطار، حيث كان في استقباله ممثل وزارة الخارجية  المستشار زياد كوسا، سفراء: قطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، والإمارات العربية المتحدة سالم فهد الكعبي، واليمن عبد الله عبد الكريم الدعيس، والأردن وليد الحديد، والفلسطيني محمد الأسعد، والسوداني أحمد حسان، اضافة الى القائم بالأعمال في السفارة المصرية محمود حمدي، والقائم بالأعمال في السفارة العراقية ندى مجول، كاتب الشؤون الخارجية في السفارة الجزائرية محمد تيطوم، والمستشاران في سفارة سلطنة عُمان سالم البراك وفي سفارة تونس حمدي بن عثمان.

ورحّب السفير اليمني باسم السفراء والقائمين بالأعمال العرب المعتمدين في لبنان، بالسفير المصري الجديد، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الديبلوماسية الجديدة في لبنان
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