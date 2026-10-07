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لبنان

اجتماع تنسيقي لمحافظ الشمال بحث في خطة الاستجابة لانهيار المباني في طرابلس

Lebanon 24
07-10-2026 | 08:40
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اجتماع تنسيقي لمحافظ الشمال بحث في خطة الاستجابة لانهيار المباني في طرابلس
اجتماع تنسيقي لمحافظ الشمال بحث في خطة الاستجابة لانهيار المباني في طرابلس photos 0
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 ترأست محافظ الشمال بالإنابة إيمان مصطفى الرافعي اجتماعا تنسيقيا في قاعة الاستقلال في سرايا طرابلس، خصص لعرض خطة الاستجابة لسيناريو انهيار مبنى سكني في مدينة طرابلس ومناقشتها، في إطار تعزيز الجهوزية لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث، لا سيما المخاطر المرتبطة بالمباني المتصدعة والمهددة بالانهيار.
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حضر الاجتماع، رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة، رئيس اتحاد بلديات الفيحاء وائل زمرلي، قائد اللواء ١٢ العميد جيمس موسى، قائد سرية طرابلس العميد بهاء الصمد، وعن فرع مخابرات الجيش في الشمال الرائد محمد عبد الرزاق، قائد شرطة بلدية طرابلس النقيب صلاح الدين الايوبي، عن فوج اطفاء طرابلس الملازم حسن الزعبي والملازم محمد السيد، رئيس مركز عنايا في الدفاع المدني انور الخوري، رئيس قسم التدريب في الدفاع المدني مخول بو يونس، رئيس اقليم طرابلس في الدفاع المدني واصف كريمة، منسق محافظة الشمال في ادارة الكوارث عدلا خوري، رئيسة دائرة الشؤون الاجتماعية في محافظة الشمال ريم المصطفى، منسق اقليم الشمال في الحد من مخاطر الكوارث في الصليب الاحمر وسام التيم، رئيس اقليم الشمال في قطاع الاسعاف والطوارىء في الصليب الاحمر وليد سمعان، رئيسة مركز طرابلس في قطاع الاسعاف والطوارىء في الصليب الاحمر ليليان شحني، رئيسة مركز طرابلس في قطاع ادارة الكوارث في الصليب الاحمر فاديا عبد، عن وحدة البحث والانقاذ في الصليب الاحمر المهندس كاظم حج، انطونيوس رزق، وعن قطاع ادارة الكوارث الياس الحزوري.

ويأتي الاجتماع، الذي تنظمه لجنة إدارة الأزمات والكوارث في محافظة الشمال بالتعاون مع خلية إدارة الأزمات في بلدية طرابلس، بهدف استعراض خطة الاستجابة المقترحة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات والمهام الموكلة إلى مختلف الجهات المعنية، فضلا عن تطوير آليات التنسيق والتواصل والتعاون المشترك خلال مختلف مراحل التعامل مع أي حادث محتمل.

وتناول البحث سبل رفع مستوى الاستجابة والجهوزية الميدانية وتوحيد آليات التدخل بين الأجهزة والإدارات المعنية، انطلاقا من أهمية الاستجابة السريعة والمنظمة في حالات انهيار المباني، وما تستلزمه هذه الحوادث من تنسيق متعدد القطاعات لضمان سرعة عمليات الإنقاذ والإخلاء وتأمين الموقع واتخاذ التدابير اللازمة لحماية السكان والممتلكات.

الرافعي

وأكدت الرافعي في كلمتها "أهمية توحيد الجهود وتعزيز التنسيق المسبق بين جميع الجهات المعنية بالتنسيق مع الاجهزة العسكرية والامنية والدفاع المدني والصليب الاحمر، بما يسهم في رفع مستوى الجهوزية وتحسين فاعلية الاستجابة في حالات الطوارئ"، مشددة على "ضرورة وضوح المهام وتكامل الأدوار وآليات التواصل بين مختلف الأجهزة، بما يتيح التدخل السريع والفعال عند وقوع أي حادث".

وأكدت مداخلات المجتمعين "ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، ورفع مستوى الجهوزية والاستعداد للتعامل مع أي طارئ، إلى جانب وضع خطط استباقية للحد من المخاطر وتأمين الاستجابة السريعة والفاعلة عند وقوع الأزمات والكوارث".

وشدد المجتمعون على "أهمية تحديث خطط الطوارئ وتحديد الأدوار والمسؤوليات، وتأمين المستلزمات والموارد اللازمة بما يضمن حماية المواطنين والممتلكات وتعزيز السلامة العامة".
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الشؤون الاجتماعية

رئيس اتحاد

الاستقلال

الكوارث

الخوري

الصليب

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