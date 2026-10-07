لجنة التربية النيابية ناقشت خطة الوزارة للعام الدراسي الجديد

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عقدت لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة، جلسة قبل ظهر اليوم ، برئاسة رئيسها حسن مراد ومقرر اللجنة النائب إدكار ، في حضور وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، والنواب الأعضاء: إيهاب ، أسامة سعد، علي خريس، أشرف بيضون، سليم الصايغ، بلال حشيمي، نزيه متى، عدنان طرابلسي، ، يعقوبيان، بلال ، فراس حمدان وجهاد الصمد.كما حضر الجلسة: للتربية بالإنابة عماد الأشقر،مدير التعليم الابتدائي داوود، مستشارة وزيرة التربية الدكتورة جورجيا ومستشار وزيرة التربية فهمي كرامي.وناقشت اللجنة خطة للعام الدراسي الجديد 2026-2027، واطلعت على الإجراءات والتدابير المتخذة لضمان حسن انطلاقته.خلال الجلسة، عرضت الوزارة خطتها وأبرز الإجراءات والتحضيرات المعتمدة، فيما ناقش النواب ،الوزارة في مختلف الملفات التربوية، مؤكدين "أهمية الجهوزية الإدارية والأكاديمية لانطلاقة العام الدراسي بصورة منتظمة وسليمة".