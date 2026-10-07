السفير العراقي الجديد في بيروت لتسلّم مهامه الديبلوماسية

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وصل ظهر اليوم إلى مطار رفيق الدولي في ، سفير دولة العراق الجديد لدى محمد رضا الحسيني مفوضا فوق العادة لدى الجمهورية لتقديم أوراق اعتماده وتسلم مهامه الدبلوماسية في لبنان.وأقيم للسفير الحسيني استقبال رسمي وديبلوماسي في صالون الشرف في ، حيث كان في استقباله ممثل اللبنانية القنصل توفيق متى ، إلى جانب عدد من السفراء والقائمين بالأعمال العرب المعتمدين لدى لبنان.وشارك في الاستقبال كل من سفير دولة قطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة سالم فهد الكعبي وسفير اليمن عبد الله عبد الدعيس والسفير الأردني وليد الحديد والسفير الفلسطيني محمد الأسعد والسفير السوداني أحمد حسان وسفير دولة الكويت محمد سلطان الشرجي.كما حضر القائم بالأعمال في السفارة محمود حمدي، والقائم بالأعمال في السفارة العراقية ندى مجول، وكاتب الشؤون الخارجية في السفارة الجزائرية محمد تيطوم، والمستشار في سفارة سلطنة عُمان سالم البراك، والمستشار في سفارة تونس لدى لبنان حمدي بن عثمان.ورحّب السفير اليمني لدى لبنان، باسم السفراء والقائمين بالأعمال العرب المعتمدين في لبنان، بالسفير العراقي الجديد، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية الجديدة في لبنان.