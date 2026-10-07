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لبنان

السفير العراقي الجديد في بيروت لتسلّم مهامه الديبلوماسية

Lebanon 24
07-10-2026 | 10:14
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السفير العراقي الجديد في بيروت لتسلّم مهامه الديبلوماسية
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وصل  ظهر اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، سفير دولة  العراق الجديد لدى لبنان محمد رضا  الحسيني مفوضا فوق  العادة  لدى  الجمهورية  اللبنانية لتقديم أوراق اعتماده وتسلم مهامه الدبلوماسية في لبنان.
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وأقيم للسفير الحسيني  استقبال رسمي وديبلوماسي في صالون الشرف في المطار، حيث كان في استقباله ممثل وزارة الخارجية اللبنانية القنصل  توفيق متى ، إلى جانب عدد من السفراء والقائمين بالأعمال العرب المعتمدين لدى لبنان.

وشارك في الاستقبال كل من سفير دولة قطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة سالم فهد الكعبي وسفير اليمن عبد الله عبد الكريم الدعيس والسفير الأردني وليد الحديد والسفير الفلسطيني محمد الأسعد والسفير السوداني أحمد حسان وسفير دولة الكويت محمد سلطان الشرجي.

كما حضر القائم بالأعمال في السفارة المصرية محمود حمدي، والقائم بالأعمال في السفارة العراقية ندى مجول، وكاتب الشؤون الخارجية في السفارة الجزائرية محمد تيطوم، والمستشار في سفارة سلطنة عُمان سالم البراك، والمستشار في سفارة تونس لدى لبنان حمدي بن عثمان.

ورحّب السفير اليمني لدى لبنان، باسم السفراء والقائمين بالأعمال العرب المعتمدين في لبنان، بالسفير العراقي الجديد، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية الجديدة في لبنان.
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