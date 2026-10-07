خط جوي وبحري مباشر بين لبنان وروسيا.. ماذا يُحضّر؟

Advertisement

اختتم "المنتدى الاستثماري الاقتصادي اللبناني - الروسي" " 2" أعماله في العاصمة، بعد انعقاده يومي 6 و7 تشرين الأول برعاية وحضور والتجارة عامر البساط، وتنظيم "مكتب التعاون الروسي - اللبناني"، بمشاركة ممثلين عن شركات روسية ولبنانية وسورية.وبحسب بيان صادر عن المنتدى، تركزت المناقشات على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين وروسيا، وزيادة حجم التبادل التجاري، إلى جانب البحث عن فرص استثمارية جديدة وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.وبحث المشاركون إمكان زيادة الصادرات إلى السوق الروسية، ولا سيما الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية، مثل التفاح والعنب والنبيذ، مع التشديد على الالتزام بالمواصفات المطلوبة لدخول هذه المنتجات إلى الأسواق الروسية.وخلص المنتدى إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها إنشاء آلية دائمة تضم ممثلين عن في البلدين لمتابعة الفرص الاستثمارية والتجارية، وإعداد قائمة بالمشاريع ذات الأولوية في القطاعات الإنتاجية.كما دعا المشاركون إلى إعطاء الأولوية لإعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين لبنان وروسيا، وإنشاء خط بحري مباشر لتسهيل حركة الأشخاص والبضائع وخفض كلفة النقل.وشددت التوصيات على أهمية تطوير آليات الدفع والتعاون المالي والمصرفي، وتوفير بيئة قانونية تشجع الاستثمارات المتبادلة وتحميها، إلى جانب تنظيم لقاءات دورية بين الشركات ورجال الأعمال في البلدين.وفي الختام، دعا المشاركون إلى بدء التحضير لعقد "منتدى بيروت 3"، بهدف مواصلة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين لبنان وروسيا.