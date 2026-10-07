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لبنان

وزير الطاقة: اجتماع الجمعة لبحث سبل زيادة ساعات التغذية الكهربائية

Lebanon 24
07-10-2026 | 15:33
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وزير الطاقة: اجتماع الجمعة لبحث سبل زيادة ساعات التغذية الكهربائية
وزير الطاقة: اجتماع الجمعة لبحث سبل زيادة ساعات التغذية الكهربائية photos 0
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كتب وزيرالطاقة والمياه جو الصدي، على منصة "أكس": "زرتُ رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وجرى التداول في سبل زيادة التغذية الكهربائية للمواطنين من جوانبها كافة، وبوجه خاص في الخطوات العملية التي من شأنها تأمين زيادة تدريجية في ساعات التغذية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة. وسيُستكمل البحث في هذا الملف خلال اجتماع خاص يُعقد يوم الجمعة المقبل. كما جرى التوافق على المشاريع المقترحة لمعالجة مشكلة الكهرباء بصورة مستدامة على المدى المتوسط".


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