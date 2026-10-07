اقتراب موعد الانتخابات يعزز المخاوف من تصعيد اسرائيلي

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كتب عمر البردان في" اللواء": في ظل التطورات اليمنية المتسارعة، وما يمكن أن تتركه من تداعيات على ، ومع بدء العد العكسي للشهر الأخير قبل الانتخابات في 27 تشرين الأول ، فإن منسوب القلق بدأ بالارتفاع داخلياً من أسابيع تصعيدية متفجّرة في الجنوب، سيما وأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأيام الأخيرة تنذر بما هو أسوأ، على وقع تصاعد تهديدات الاحتلال . ولا يخفي المسؤولون اللبنانيون مخاوفهم من مغامرات إسرائيلية جديدة، عبر عنها رئيس الحكومة نواف سلام للمسؤولين الدوليين . ولهذا يسعى لبنان إلى تكثيف اتصالاته الخارجية لإعطاء دفع للمفاوضات الإسرائيلية، بما يخفف من الضغوطات الحربية على لبنان . كذلك الأمر، فإن ملف "يونيفيل" لا زال محط اهتمام المسؤولين اللبنانيين الذين أبلغوا ضرورة الإبقاء على قوات الطوارئ الدولية في الجنوب ، أو استبدالها بقوات أوروبية أو أممية، بالنظر إلى مخاطر الفراغ في حال حصوله على الحدود اللبنانية الإسرائيلية .ويخشى المسؤولون أن تكون الأوضاع الميدانية في الجنوب أمام حلقة جديدة من التصعيد المفتوح على كل الاحتمالات، على وقع مؤشرات مقلقة حيال عدم إمكان لجم ما قد يستجد من تطورات عسكرية، في ظل تفاقم الأمور على الأرض، ورغبة رئيس وزراء الاحتلال في تحسين موقعه التفاوضي، وهذا ما قد يدفعه إلى توسيع دائرة اعتداءاته على لبنان، في وقت كشف ، كاتس أن جيشه يتحضر للبقاء طويلاً في لبنان، إلى أن يحزم أمره في وجه " ".وهو ما عاد وأكد عليه السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي بأن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان حتى يصبح جيشه قويّاً. ما يؤكد بوضوح تناغم المواقف الإسرائيلية والأميركية من التطورات في لبنان . وقد حذّرت رعاياها في لبنان والمنطقة من أن الوضع الأمني في يشهد توتراً، مع احتمال حدوث تصعيد من دون سابق إنذار. ودعت الموجودين حالياً في الشرق الأوسط إلى البقاء في حالة يقظة