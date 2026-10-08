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لبنان

بعد تأكيد سلام انطلاق الرحلات التجارية من مطار القليعات: ملف عاجل امام مجلس الوزراء

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
08-10-2026 | 01:45
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بعد تأكيد سلام انطلاق الرحلات التجارية من مطار القليعات: ملف عاجل امام مجلس الوزراء
بعد تأكيد سلام انطلاق الرحلات التجارية من مطار القليعات: ملف عاجل امام مجلس الوزراء photos 0
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تتبدل يوما بعد يوم تواريخ بدء تشغيل مطار الرئيس رينه معوض في القليعات بسبب عدم جهوزية الشركة التي التزمت اعادة تأهيل المطار ليصبح مطاراً مدنياً، إضافة إلى عدم الحصول على الأذونات الضرورية لهبوط الطائرات التجارية وتشغيل رحلات "تشارتر"، وفق معلومات  "لبنان 24".
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وهذا الملف سيطرح على جلسة مجلس الوزراء اليوم  لجهة البت بطلب اجراء أشغال وشراء تجهيزات ضرورية لاستكمال جاهزية المطار وتأمين متطلبات السلامة والأمن والتشغيل فيه، بقيمة ستة ملايين دولار .
وكانت المُزايدة العمومية لتلزيم تشغيل وتجهيز واستثمار مطار القليعات، رست في 19 أيار الماضي، على شركة Sky Lounges Services.
ووفق معلومات صحافية، فان المفاجأة كانت في تلقي مجلس الوزراء  ملفاً مستعجلاً من وزارة الأشغال لم يُعرض ضمن جدول الأعمال العادي، يشير إلى أنه بعد خمسة أشهر على تلزيم المزايدة، هناك حاجة إلى استكمال جاهزية المطار بأشغال وتجهيزات إضافية لا تدخل ضمن موجبات عقد الاستثمار مع شركة Sky Lounges Services  أي إن المستثمر تسلّم عقد الاستثمار، فيما بقيت على الدولة فاتورة استكمال جاهزية المطار.
وبحسب المعلومات، تطلب الوزارة السماح للهيئة العامة للطيران المدني بإجراء مناقصة عمومية جديدة لتلزيم أعمال مرتبطة بالبنية التحتية والتجهيزات الفنية والتشغيلية والأمنية، بسقف تقديري يصل إلى 6 ملايين دولار، على أن تتحدّد القيمة النهائية بنتيجة إجراءات الشراء. أمّا التمويل، فتقترح تأمينه من المبالغ المُتاحة بموجب القانون 303/2022 والمُخصّصة لقطاع الطيران والمطارات.
وكان رئيس الحكومة  نواف سلام، اكد "ان إعادة تشغيل مطار القليعات لم تعد مشروعاً قيد التحضير، بل مسار دخل المرحلة الأخيرة من التنفيذ"، مشدّداً على أن "المطلوب اليوم استكمال الخطوات المتبقية بالسرعة اللازمة، ومن دون أي تهاون في المعايير الفنية والأمنية، وصولاً إلى انطلاق الرحلات التجارية منه في الشهر المقبل".
كلام سلام جاء خلال اجتماع في السرايا الثلاثاء، حضره وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني والمعنيون الامنيون والاداريون .
المصدر: لبنان 24
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