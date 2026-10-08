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لبنان

أجواء خريفية مستقرة حتى السبت...هذه تفاصيل الطقس

Lebanon 24
08-10-2026 | 03:19
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أجواء خريفية مستقرة حتى السبت...هذه تفاصيل الطقس
أجواء خريفية مستقرة حتى السبت...هذه تفاصيل الطقس photos 0
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تشهد الأجواء خلال الأيام المقبلة استقراراً نسبياً وارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، قبل أن يتبدل الطقس تدريجياً مع بداية الأسبوع المقبل، مع توقعات بعودة الأمطار وانخفاض الحرارة.
إليكم الطقس في الأيام المقبلة:
 
الخميس:
مشمس الى قليل الغيوم مع ارتفاع  بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية و الداخلية كما تنشط الرياح. 
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 الجمعة:
قليل الغيوم اجمالا   مع ارتفاع بدرجات الحرارة  على الجبال و في الداخل و دون تعديل على الساحل ورطوبة منخفضة و رياح ناشطة.

السبت:
صافٍ الى قليل الغيوم صباحا مع ارتفاع بدرجات الحرارة ويتحول الطقس ليلاً الى غائم بسحب مرتفعة كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

الأحد:
غائم اجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية و تتساقط امطارمتفرقة ابتداء من بعد الظهر و رياح ناشطة احيانا اريد جملة تمهيدية
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