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لبنان

رجي يلتقي وفداً نيابياً ويتسلّم أوراق اعتماد سفيري مصر والعراق

Lebanon 24
08-10-2026 | 04:51
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رجي يلتقي وفداً نيابياً ويتسلّم أوراق اعتماد سفيري مصر والعراق
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، وفداً نيابياً ضمّ النواب: ملحم خلف، نجاة صليبا عون، عدنان طرابلسي، إبراهيم منيمنة، أغوب بقرادونيان، وحيدر ناصر.
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وسلّم الوفد الوزير رجي مذكرة نيابية موقّعة من 86 نائباً، تطالب بإعادة النظر في القرار 2790 القاضي بإنهاء مهمة القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان، لاستحالة تنفيذه في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي.
من جهته، عرض الوزير رجي الجهود التي بذلتها وزارة الخارجية والمغتربين للتمديد لليونيفيل، والمساعي الدبلوماسية الجارية لإيجاد صيغة بديلة.

هذا والتقى الوزير رجي سفير جمهورية مصر العربية الجديد تميم هاني عبد المنعم خلاف، وتسلّم منه نسخة عن أوراق اعتماده، وتمنى له التوفيق في مهامه . وكانت مناسبة للبحث بالوضع العام في لبنان والمنطقة وبأهمية تعزيز العلاقات الثنائية. 

كما استقبل وزير الخارجية سفير جمهورية العراق المعيَّن حديثاً، وتسلّم منه نسخة عن أوراق اعتماده. وتمنّى الوزير رجي للسفير التوفيق في مهامه، مؤكداً حرص لبنان على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
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