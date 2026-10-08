رجي يلتقي وفداً نيابياً ويتسلّم أوراق اعتماد سفيري مصر والعراق

Advertisement

استقبل والمغتربين يوسف رجي، وفداً نيابياً ضمّ النواب: ملحم خلف، نجاة صليبا عون، عدنان طرابلسي، إبراهيم منيمنة، أغوب بقرادونيان، وحيدر ناصر.وسلّم الوفد الوزير رجي مذكرة نيابية موقّعة من 86 نائباً، تطالب بإعادة النظر في القرار 2790 القاضي بإنهاء مهمة القوة الدولية العاملة في ، لاستحالة تنفيذه في ظل استمرار .، عرض الوزير رجي الجهود التي بذلتها والمغتربين للتمديد لليونيفيل، والمساعي الدبلوماسية الجارية لإيجاد صيغة بديلة.هذا والتقى الوزير رجي سفير مصر العربية الجديد تميم هاني عبد المنعم خلاف، وتسلّم منه نسخة عن أوراق اعتماده، وتمنى له التوفيق في مهامه . وكانت مناسبة للبحث بالوضع العام في والمنطقة وبأهمية تعزيز العلاقات الثنائية.كما استقبل وزير الخارجية سفير جمهورية المعيَّن حديثاً، وتسلّم منه نسخة عن أوراق اعتماده. وتمنّى الوزير رجي للسفير التوفيق في مهامه، مؤكداً حرص لبنان على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين.