اللجنة النيابية الفرعية بحثت في تنظيم المهن البصرية

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عقدت اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس اقتراح المهن البصرية جلسة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، برئاسة النائب وحضور ، إلى جانب ممثلين عن النقابات والجهات المعنية ووزارة الصحة وجمعية أطباء العيون.وأوضح عبدالله بعد الجلسة أن "الجلسة شكلت الاجتماع الأول للجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، وخصصت لمناقشة اقتراح القانون المقدم من النائب ، والاطلاع على آراء مختلف المعنيين بتنظيم المهن البصرية".وأشار إلى "وجود تباين في الآراء حول الصيغة الأنسب لتنظيم هذه المهن، ولا سيما لجهة إنشاء نقابة"، لافتاً إلى أن " تناول إيجابيات وسلبيات مختلف الطروحات والهواجس المرتبطة بها".وأكد عبدالله أن "اللجنة ستأخذ في الاعتبار مصالح أصحاب المهن والاختصاص والمراكز"، مشدداً في الوقت نفسه على أن "الهدف الأساسي من التشريع هو حماية صحة المواطن وتأمين أفضل خدمة ممكنة بأقل كلفة".واشارإلى أن "اللجنة لم تتوصل إلى نتيجة نهائية خلال جلسة اليوم، على أن تستكمل بحث اقتراح القانون في جلسات لاحقة".