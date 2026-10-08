توقيف 5 أشخاص في شبكة لترويج أدوية مغشوشة وانتحال صفة الطبيب فيليب سالم

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افاد الطبيب البروفسور فيليب سالم في بيان ان" الاستئنافية في بيروت كشفت شبكة مؤلفة من 10 أشخاص تنشط في ترويج أدوية مهرّبة ومزوّرة، بعدما عمد أفرادها إلى انتحال اسمه وصفته، واستخدام صورته وصوته بتقنيات إلكترونية للإيحاء بأن المنتجات المغشوشة من إنتاجه".واوضح ان "كشف الشبكة جاء إثر شكوى تقدم بها ، وبعد تحقيقات أولية أجراها بإشراف العامة الاستئنافية في ".وأسفرت التحقيقات عن توقيف خمسة أشخاص، فيما سُطّرت بلاغات بحث وتحرّ بحق خمسة آخرين، تبيّن أن بعضهم موجود في . كما ضبطت القوى الأمنية مستودعين لتخزين الأدوية المهرّبة في برج أبي والشويفات، إضافة إلى مطبعة في شحيم، وخُتمت المواقع الثلاثة بالشمع الأحمر.وادعت المحامية العامة الاستئنافية في بيروت القاضية ماري راضي على أفراد الشبكة، وكل من يظهره التحقيق، بجرائم تصنيع أدوية ومستحضرات مغشوشة وبيعها والاتجار بها، وانتحال أسماء تجارية وهوية الطبيب وصفته.وأحيل الملف على الأول في بيروت لاستجواب الموقوفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وبحق الفارين.