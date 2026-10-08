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لبنان

الرئيس عون للسيناتور الأميركي لانكفورد: إسرائيل تخالف إتفاق الإطار

Lebanon 24
08-10-2026 | 07:31
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الرئيس عون للسيناتور الأميركي لانكفورد: إسرائيل تخالف إتفاق الإطار
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شهد قصر بعبدا، قبل ظهر اليوم، سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية والرياضية.
سيناتور أميركي
دبلوماسيا، استقبل رئيس جمهورية العماد جوزاف عون، في حضور السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى، السيناتور عن ولاية اوكلاهوما الأميركية JAMES LANKFORD الموجود في زيارة للبنان للاطلاع على الأوضاع فيه، وعرض معه آخر التطورات المتعلقة بالوضع في الجنوب واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية ومسار "اتفاق الاطار"، حيث اكد الرئيس عون ان إسرائيل تواصل اعمالها العدوانية في القرى والبلدات الجنوبية التي لم تنسحب منها بعد، مخالفة بذلك مضمون "اتفاق الاطار" الموقع بين البلدين برعاية أميركية. 
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وشدد رئيس الجمهورية على التزام لبنان تنفيذ الاتفاق، وسعيه من اجل الضغط على إسرائيل للتقيد بمندرجاته.
وأشار الرئيس عون الى ضرورة وقف إسرائيل تدمير المنازل والاعيان في القرى والبلدات التي تحتلها، واستكمال إعادة الاسرى. ولفت الى توق أبناء الجنوب لبسط سلطة الدولة ونشر الجيش حتى الحدود المعترف بها دوليا، مشيرا الى ان الجيش يقوم بالمهام الموكولة اليه في الجنوب كما في كل لبنان، وهو يحتاج الى دعم من خلال تأمين معدات وآليات ضرورية لتنفيذ مهامه.
وعرض الرئيس عون مع السيناتور الأميركي التزام لبنان تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والعلاقات اللبنانية-السورية ووضع النازحين السوريين في لبنان، إضافة الى أهمية تعزيز العلاقات اللبنانية-الأميركية في المجالات كافة.
السفير الفرنسي
ديبلوماسيا أيضا، استقبل رئيس الجمهورية سفير فرنسا في لبنان باتريك دوريل واجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع الراهنة محليا وإقليميا ودوليا، إضافة الى العلاقات اللبنانية-الفرنسية وسبل تعزيزها في المجالات كافة. 
وفي هذا الاطار، اكد الرئيس عون على أهمية عودة الشركات الفرنسية للاستثمار في لبنان، ومنها شركة "توتال انيرجي" التي تتولى التنقيب عن النفط والغاز في الحقول البحرية اللبنانية. وتناول الرئيس عون أيضا مرحلة ما بعد انتهاء مهمة القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل"، فاكد على أهمية التوصل الى صيغة مناسبة قبل نهاية السنة الحالية، فيما كرر السفير دوريل التزام بلاده العمل لتلافي حصول الفراغ في الجنوب بعد انسحاب "اليونيفيل" نظرا للتداعيات السلبية لهذه المسألة.
وتناول البحث أيضا مسالة الإصلاحات الاقتصادية، وأهميتها على صعيد التحضير للمؤتمر الخاص بدعم الإعمار في لبنان. 
وهنأ السفير الفرنسي لبنان على توقيع إتفاقية إنضمام مرفأي بيروت وطرابلس الى نادي موانىء الممر الاقتصادي IMEC)) في العاصمة الهندية نيودلهي، الذي إعتبره الرئيس عون إنجازا مؤسسيا مهما للبنان ونافذة حقيقية لتعزيز شراكاته وتطوير قطاعاته اللوجستية والتجارية وفق أحدث المعايير.
 وحمّل رئيس الجمهورية السفير الفرنسي تحياته وشكره الى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إعادة الطيران الفرنسي رحلاته الجوية الى لبنان بصورة دورية. 
 
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وفد الاتحاد اللبناني للرياضة
رياضيا، استقبل الرئيس عون رئيس وفد الاتحاد اللبناني لرياضة "مواي تاي" السيد سامي القبلاوي على رأس وفد ضم أعضاء منتخبي لبنان للناشئين والكبار، الذين احرزوا ثماني ميداليات ذهبية وثماني فضية وسبع برونزية، وانتزع لبنان بذلك المركز الخامس عالميا بين 105 دول فيما حل في المركز الثاني  بين 17 دولة عربية. كما ضم الوفد أعضاء الاتحاد ومدربي المنتخب الوطني. 
في مستهل اللقاء، تحدث السيد قبلاوي باسم الوفد  فشكر الرئيس عون على  استقباله،  مؤكدا  الوقوف خلفه في كل ما يبذله لاعادة الاستقرار والنهوض بلبنان من جديد. ولفت الى ان اللاعبين شاركوا في الألعاب على نفقتهم الخاصة وذلك بهدف رفع اسم بلدهم عاليا، والى ان لبنان تمكن من تثبيت موقعه في الفنون القتالية للمرة الأولى بعد سبع سنوات، بحيث حل في المركز الثاني في بطولة الناشئين بين 17 دولة، بميزانية متواضعة مقارنة مع ميزانيات الدول الأخرى المشاركة.
وكشف ان منتخب الشباب لعب في البطولة العربية، فيما لعب الكبار في البطولة العالمية، وقد تمكن لبنان من إحراز 11 ميدالية بفريق من ثمانية لاعبين فقط وحل في المركز الخامس بين 105 دول. كما تم اختيار السيد بشير مارون كافضل مدرب في بطولة العالم لحيازة اصغر فريق على هذه النتائج المبهرة، لافتا الى ان الفريق يتحضر لبطولة العالم للناشئين و"زيارة اليوم هي بمثابة زيارة معنويات له".  
الرئيس عون
ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد ومهنئا إياه على النجاحات التي حققها بما تمثل من رسالة امل للبنانيين. وقال إن النجاح أساسي الا ان الأهم تبقى المشاركة تحت العلم اللبناني، داعيا الوفد الى المحافظة على ما حققه ومواصلة العمل ليبقى العلم اللبناني مرفوعا في  المحافل الدولية.
واعتبر رئيس الجمهورية انه رغم ضعف الامكانات المادية،  فان الايمان بلبنان والتشبث فيه يبقيان الدافعين الاساسيين للجيل الشاب لتحقيق الإنجاز تلو الاخر في مختلف الألعاب العالمية. وشدد على اهمية الرياضة في بناء علاقات إيجابية وتعزيز روح التعاون بين افراد المجتمع، وتنمية قيم التضامن والمساعدة والثقة المتبادلة، فضلا عما تساهم فيه من ابعاد للجيل الشاب عن الافات الاجتماعية على انواعها.


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