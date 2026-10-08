بشأن معمليّ الزوق والجية.. هذا ما سيشهده الأسبوع المُقبل

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عقدت والطاقة والمياه جلسة برئاسة النائب سجيع ، وحضور الأعضاء وممثلين عن الإدارات والجهات المعنية، خصصت لبحث ملف تشغيل معملي الذوق والجية.وبعد الاستماع إلى لمؤسسة كمال وممثلي المؤسسة والهيئة الناظمة ومديري المعامل والشركة المشغلة، أشار عطية إلى أن "اللجنة توصلت إلى خلاصة عملية تقضي بأن يعقد مجلس إدارة اجتماعاً الأسبوع المقبل، مبدئياً يوم الاثنين، للبحث في بدء تشغيل معمل والوحدة العاملة في معمل الذوق، بالتنسيق مع الشركة المصنعة".ولفت إلى أن "المعامل ما زالت متوقفة في وقت يعاني المواطنون من ارتفاع كلفة الكهرباء"، معتبراً أن "غياب التنسيق بين الجهات المعنية خلال السنوات الماضية أسهم في تأخير معالجة الملف". وشدد على أن "الجدية والتعاون بعيداً من التجاذبات من شأنهما الوصول إلى نتائج تؤمن التغذية الكهربائية للمواطنين".، قال مقرر اللجنة خواجة إن "اللجنة مارست دورها الرقابي في البحث عن حلول لمعاناة اللبنانيين من ارتفاع كلفة الكهرباء"، مشيراً إلى "وجود تباين بين الجهات المعنية، بما فيها مجلسا الإدارة السابق والحالي، حول الجوانب الفنية للملف".وأوضح خواجة أن "ممثلي الجهات المعنية أشاروا إلى أن تأمين كميات كافية من الفيول قد يتيح رفع التغذية إلى ما بين ثماني وعشر ساعات، فيما تبقى أزمة السيولة وتأمين التمويل من أبرز العوائق"، مؤكداً أن اللجنة" تتابع الملف انطلاقاً من مصلحة المواطنين".