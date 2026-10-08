حفل تسلّم هبة مقدّمة من الاتحاد الأوروبي للجيش

Advertisement

أقيم في قيادة – كفرشيما حفل تسلّم هبة مقدّمة من للجيش، تتضمّن آليات هندسية وآليات نقل ومولدات كهربائية، إضافة إلى معدّات مختلفة.جرى تسلّم الهبة بحضور الممثلة للاتحاد للشؤون الخارجية وسياسات الأمن، نائبة رئيسة Kaja Kallas، ونائب للتجهيز ممثلًا بالنيابة اللواء الركن حسان عوده، بالإضافة إلى عدد من الضباط.في خِتام الحفل، تلا العميد الركن أمين القاعي الأركان للتجهيز كتاب شكر باسم قائد الجيش بالنيابة، عبّر فيه عن تقديره للدعم المتواصل الذي يقدّمه الاتحاد الأوروبي للجيش، وسلّمه إلى Kallas .تهدف هذه الهبة إلى تعزيز القدرات العملانية لوحدات الجيش وتأمين حاجاتها اللوجستية، في ظل ما تُنفّذه من مهمات في مختلف المناطق خلال المرحلة الراهنة.