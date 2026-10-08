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لبنان

حفل تسلّم هبة مقدّمة من الاتحاد الأوروبي للجيش

Lebanon 24
08-10-2026 | 07:46
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حفل تسلّم هبة مقدّمة من الاتحاد الأوروبي للجيش
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أقيم في قيادة اللواء اللوجستي – كفرشيما حفل تسلّم هبة مقدّمة من الاتحاد الأوروبي للجيش، تتضمّن آليات هندسية وآليات نقل ومولدات كهربائية، إضافة إلى معدّات مختلفة.
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جرى تسلّم الهبة بحضور الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسات الأمن، نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية Kaja Kallas، ونائب رئيس الأركان للتجهيز ممثلًا قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده، بالإضافة إلى عدد من الضباط.

في خِتام الحفل، تلا العميد الركن أمين القاعي نائب رئيس الأركان للتجهيز كتاب شكر باسم قائد الجيش بالنيابة، عبّر فيه عن تقديره للدعم المتواصل الذي يقدّمه الاتحاد الأوروبي للجيش، وسلّمه إلى Kallas .

تهدف هذه الهبة إلى تعزيز القدرات العملانية لوحدات الجيش وتأمين حاجاتها اللوجستية، في ظل ما تُنفّذه من مهمات في مختلف المناطق اللبنانية خلال المرحلة الراهنة.
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