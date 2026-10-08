حيدر التقى وفدا من البنك الدولي وممثلين عن اتحاد نقابات الافران

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استقبل وزير العمل محمد اليوم وفدا من الذي يزور والذي ضم المدير الاقليمية لبرامج التنمية البشريكيكو اينو، والمسؤول ومدير الحماية الاجتماعية في البنك الدولي كريستوبال رايدوكانو، وجرى البحث في سبل التعاون بين الوزارة والبنك الدولي لجهة دعم في عدة امور لا سيما المكننة الشاملة والمساعدة في تحديث البرامج التي تساعد في ايجاد فرص العمل . كما طلب الوزير حيدر من الوفد المساعدة في تقديم برامج جديدة في هذا السياق في العام المقبل .واستقبل الوزير حيدر ممثلين عن اتحاد نقابات الافران والمخابز في لبنان وجرى البحث في اوضاع القطاع ، وعرض الوفد مشاكل الافران على مستوى تسوية اوضاع العمال الأجانب وطرح جملة من الافكار تتعلق بمسالة تخفيض الغرامات والضمان، ووعد معاليه متابعة هذا الأمر مع والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما جدد الوفد التمني على وزير العمل اصدار قرار تمديد مهلة التسويات الذي انتهى مفعوله نهاية الشهر الماضي بما يسهل على اصحاب العمل عملية تسوية ملفات العمال.على صعيد اخر صادق وزير العمل على قرار مجلس ادارة رقم 16 المتخذ في الجلسة عدد سبعة تاريخ 24/9/2026 والقاضي بالموافقة على فتح اعتماد اضافي في الموازنة الادارية للصندوق العام 2026 بقيمة 40 مليار و900 مليون ليرة.كما صادق وزير العمل على قرار مجلس ادارة الاجتماعي رقم 15 المتخذ في الجلسة ذاتها والقاضي بالموافقة على رفع تعريفات المعاينه للاطباء.