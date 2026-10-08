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لبنان

حيدر التقى وفدا من البنك الدولي وممثلين عن اتحاد نقابات الافران

Lebanon 24
08-10-2026 | 08:54
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حيدر التقى وفدا من البنك الدولي وممثلين عن اتحاد نقابات الافران
حيدر التقى وفدا من البنك الدولي وممثلين عن اتحاد نقابات الافران photos 0
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استقبل وزير العمل محمد حيدر اليوم وفدا من البنك الدولي الذي يزور لبنان والذي ضم  المدير الاقليمية لبرامج التنمية البشريكيكو اينو، والمسؤول ومدير الحماية الاجتماعية في البنك الدولي كريستوبال رايدوكانو، وجرى البحث في سبل التعاون بين الوزارة والبنك الدولي لجهة دعم وزارة العمل في عدة امور لا سيما المكننة الشاملة والمساعدة في تحديث البرامج التي تساعد في ايجاد فرص العمل . كما طلب الوزير حيدر من الوفد المساعدة في تقديم برامج جديدة في هذا السياق في العام المقبل .
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 واستقبل الوزير حيدر ممثلين عن اتحاد نقابات الافران والمخابز في لبنان وجرى البحث في اوضاع القطاع بشكل عام ، وعرض الوفد مشاكل الافران على مستوى تسوية اوضاع العمال الأجانب وطرح جملة من الافكار تتعلق بمسالة تخفيض الغرامات والضمان، ووعد معاليه متابعة هذا الأمر مع وزارة الداخلية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما جدد الوفد التمني على وزير العمل اصدار قرار تمديد مهلة التسويات الذي انتهى مفعوله نهاية الشهر الماضي بما يسهل على اصحاب العمل عملية تسوية ملفات العمال.

 على صعيد اخر صادق وزير العمل على قرار مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم 16 المتخذ في الجلسة عدد سبعة تاريخ 24/9/2026 والقاضي بالموافقة على فتح اعتماد اضافي في الموازنة الادارية للصندوق العام 2026 بقيمة 40 مليار و900 مليون ليرة.

 كما صادق وزير العمل على قرار مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم 15 المتخذ في  الجلسة ذاتها والقاضي بالموافقة على رفع تعريفات المعاينه للاطباء.
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