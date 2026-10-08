من لبنان إلى اليمن... تعليمات إيرانيّة صدرت للإستعداد للحرب

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ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ مصادر أمنية تحدّثت عن تعليمات إيرانية جديدة أصدرتها قيادة "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري، لإعادة ضبط العلاقة العسكرية بين القوى المرتبطة بطهران في ولبنان واليمن، وتحويل مفهوم "وحدة الساحات" من التنسيق السياسي والعسكري غير الملزم إلى تعهدات عملياتية متبادلة، استعداداً لاحتمال اندلاع مواجهة جديدة مع وإسرائيل.وقالت المصادر إنّ "التوجيهات جاءت لمعالجة التصدعات التي ظهرت داخل المحور خلال جولات الحرب الأخيرة، بعدما فضّلت بعض القوى حساباتها المحلية على الانخراط الكامل في المواجهة، ما دفع إلى محاولة إعادة فرض الانضباط على حلفائها وربط قرارات التصعيد برؤية عسكرية مشتركة".وتتقاطع هذه المعلومات مع ما كشفه مصدر سياسي لبناني بشأن تعليمات إيرانية جديدة وصلت إلى " " خلال الزيارة التي قام بها وفد إيراني إلى قبل أيام، يضم حسين يكتا المسؤول عن أنشطة التعبئة والتلقين العقائدي في الحرس الثوري .وبحسب المصدر، التقى يكتا عددا من مسؤولي "الحزب" السياسيين والعسكريين، ونقل إليهم أوامر إيرانية بإعادة إحياء "وحدة الساحات"، وتعزيز التنسيق بين "أضلاع محور " بعد مرحلة من التباعد في الأولويات والحسابات بين هذه القوى.وبحسب المصادر ، تتضمن التعليمات الجديدة وضع التزامات عسكرية مباشرة بين الأطراف، بحيث لا يبقى الردّ على استهداف إحدى الجبهات خاضعاً بالكامل لتقديرات بقية القوى، وإنما يجري التعامل معه ضمن تصور إيراني يقوم على الردع الجماعي.وأوضحت أن الهدف هو منع من التعامل مع كل جبهة بصورة منفردة، وإعادة ربط الساحات عسكرياً بما يرفع كلفة أي مواجهة مقبلة. ولم تتضح بعد درجة موافقة كافة الأطراف على هذه الترتيبات، أو ما إذا كانت قد دخلت حيز التنفيذ.وتحدثت المصادر عن اعتراض إيراني على ما وصفته بحالة "التمايز" التي ظهرت في مواقف بعض الفصائل، خاصةً في العراق، حيث دفعت الضغوط الحكومية باتجاه تحييد البلاد عن المواجهات الإقليمية.وأشارت إلى أن التعليمات تستهدف إعادة تأكيد المرجعية الاستراتيجية لـ"فيلق القدس" في القرارات المتعلقة بالحرب، بعدما أظهرت المواجهات السابقة تبايناً بين احتياجات طهران العسكرية ومصالح بعض حلفائها السياسية.كما تحدثت عن تعزيز الارتباط المباشر بين بعض المجموعات وقيادة الحرس الثوري، بدلاً من المرور حصراً عبر القيادات المحلية المعتادة.وفي ما يتعلق بتوزيع الأدوار، كشفت المصادر عن تنسيق متزايد بين الفصائل العراقية و"الحوثيين"، يشمل مشاركة ممثلين وخبراء من الجماعة اليمنية في ترتيبات مشتركة داخل العراق.وقالت إنّ "هذا التعاون يرتبط بمحاولة تعزيز القدرات العسكرية وتوزيع الأعباء بين الجبهات، بعدما تعرض "حزب الله" لخسائر كبيرة أضعفت دوره السابق بوصفه إحدى أبرز القوى العسكرية في المحور. (ارم نيوز)