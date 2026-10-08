الرئيس عون افتتح معرض "EXPERIA EXPO" في "فوروم دو بيروت"

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إفتتح رئيس الجمهورية ظهر اليوم، معرض EXPERIA EXPO وهو اول معرض تفاعلي للإبتكار في ، والذي يقام في مقر فوروم دو ، وهو معرض يبتعد عن الأسلوب التقليدي للمعارض التجارية ليقدم بيئة تفاعلية تتيح للشركات الناشئة وصناع القرار والمؤسسات والجمهور إختبار الحلول التكنولوجية الأكثر تطورا.وكان في إستقبال عند وصوله الى الفوروم، وزراء: المهجرين لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحاده، والسياحة لورا الخازن ، والشباب والرياضة نورا بيرقدريان، والشؤون الاجتماعية حنين السيد، والاشغال العامة والنقل فايز رسامني، والصناعة جو عيسى الخوري، والبيئة تمارا الزين، الى عدد من النواب، والفريق المنظم للمعرض.وبعد النشيد الوطني، قص رئيس الجمهورية شريط المعرض، وجال في ارجائه، مطلعا على المعروضات فيه، ومستمعا الى اهم الشروحات حول ما يتضمنه من إبتكارات تكنولوجية وتقنية.وهنأ رئيس الجمهورية المنظمين على جهودهم في إقامة هذا المعرض. وفي دردشة مع الحاضرين أثنى الرئيس عون على أهمية هذا المعرض في هذا الظرف، مؤكدا على ان لبنان لا يزال يحتل موقعا مهما في مواكبة التطورات العلمية التكنولوجية ولا سيما الذكاء الإصطناعي وآخر البرامج في هذا الإطار. واشار الى "ان المجتمعات التي لا ترافق التطور يرذلها التاريخ"، مشددا على ان اللبناني الذي يبرع في الخارج في شتى الميادين قادر من دون شك على نهضة وطنه.وفي ختام جولة الرئيس عون داخل المعرض، تم إلتقاط الصور التذكارية.