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لبنان

لمدّة 4 أيّام.. هذا ما سيجري في سوق بربور وطريق الأوزاعي

Lebanon 24
08-10-2026 | 11:35
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لمدّة 4 أيام..
لمدّة 4 أيّام.. هذا ما سيجري في سوق بربور وطريق الأوزاعي
لمدّة 4 أيّام.. هذا ما سيجري في سوق بربور وطريق الأوزاعي photos 0
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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة- ما يـــــــلي:

سيُقام بدعوة من جمعيّة تجّار بربور "مهرجان الخريف" في سوق بربور اعتبارًا من تاريخ اليوم 08-10-2026، ولغاية 11-10-2026. 

لذلك، سيتمّ منع المرور ومنع ركن السيّارات، طيلة فترة إقامة المهرجان، كالتالي:

من تقاطع شارع برج أبي حيدر (شارع المطران غريغوريوس حدّاد)، لغاية جامع عباد الرّحمن
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من تقاطع زريق المدخل الجنوبي (شارع بربور)، نحو كورنيش المزرعة

ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بتنفيذ أعمال حفر على جوانب الطريق في الأوزاعي من مفرق خزّان مياه الاتّحاد، وصولًا إلى محطّة ناصر في المحلّة المذكورة. كما ستقوم هذه الشّركة بتأهيل وتعبيد للطريق الممتدّة من تقاطع المهدي- نزلة المرامل باتّجاه مطار الرّئيس الشهيد رفيق الحريري كالتالي

الجمعة 09-10-2026: من السّاعة 09،00 ولغاية السّاعة 13،00

السّبت والأحد 10 و11-10-2026: من السّاعة 08،00 ولغاية السّاعة 14،00

لذلك، يُرجى من المواطنين أخذ العلم والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
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