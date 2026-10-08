لمدّة 4 أيّام.. هذا ما سيجري في سوق بربور وطريق الأوزاعي

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سيُقام بدعوة من جمعيّة تجّار بربور "مهرجان الخريف" في سوق بربور اعتبارًا من تاريخ اليوم 08-10-2026، ولغاية 11-10-2026.لذلك، سيتمّ منع المرور ومنع ركن السيّارات، طيلة فترة إقامة المهرجان، كالتالي:من تقاطع شارع برج (شارع المطران غريغوريوس حدّاد)، لغاية عباد الرّحمنمن تقاطع زريق المدخل الجنوبي (شارع بربور)، نحو كورنيش المزرعةستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بتنفيذ أعمال حفر على جوانب الطريق في من مفرق خزّان مياه الاتّحاد، وصولًا إلى محطّة ناصر في المحلّة المذكورة. كما ستقوم هذه الشّركة بتأهيل وتعبيد للطريق الممتدّة من تقاطع المهدي- نزلة المرامل باتّجاه مطار الرّئيس كالتاليالجمعة 09-10-2026: من السّاعة 09،00 ولغاية السّاعة 13،00السّبت والأحد 10 و11-10-2026: من السّاعة 08،00 ولغاية السّاعة 14،00لذلك، يُرجى من المواطنين أخذ والتّقيّد بتوجيهات عناصر وإرشاداتهم، وبلافتات السّير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.