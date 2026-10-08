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لبنان

تعيينات جديدة وحسم مسألة التوقيت الصيفي والشتوي.. إليكم أبرز مقررات جلسة مجلس الوزراء

Lebanon 24
08-10-2026 | 12:11
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تعيينات جديدة وحسم مسألة التوقيت الصيفي والشتوي.. إليكم أبرز مقررات جلسة مجلس الوزراء
تعيينات جديدة وحسم مسألة التوقيت الصيفي والشتوي.. إليكم أبرز مقررات جلسة مجلس الوزراء photos 0
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أعلن وزير الإعلام بول مرقص، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام، سلسلة قرارات شملت النقل العام والكهرباء ومطار القليعات والاتصالات، إلى جانب تعيينات إدارية وأكاديمية.
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وفي مستهل الجلسة، أشاد الرئيس عون بجهود الوزراء، داعياً إلى تسليط الضوء على الإنجازات المحققة في الوزارات والمؤسسات الرسمية. كما طالب مجلس النواب بالإسراع في إقرار قانون إنشاء "وزارة الذكاء الاصطناعي"، معتبراً أن لبنان تأخر في مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.

ونوّه عون بانضمام مرفأي بيروت وطرابلس إلى "نادي موانئ الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا"، وبالتطور الذي شهده مطار رفيق الحريري الدولي، فضلاً عن الجهود المبذولة لمعالجة ملف تصدير التفاح اللبناني.

من جهته، أعلن الرئيس سلام أن الحكومة تتابع الإجراءات الهادفة إلى معالجة الأزمة المعيشية، كاشفاً عن إعداد خطة شاملة لتعزيز النقل العام، تبدأ بشراء 250 حافلة جديدة لتأمين التنقل بين المحافظات وداخل المدن الكبرى، على أن يعرض وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني تفاصيلها الأسبوع المقبل، مع تأكيد توافر التمويل اللازم.

وفي ملف الكهرباء، أشار سلام إلى التحضير لمشروع قانون يتيح زيادة الاعتمادات المخصصة للقروض الميسرة للطاقة الشمسية، إضافة إلى فتح اعتماد بقيمة 50 مليون دولار لمؤسسة كهرباء لبنان لتفادي انقطاع التغذية الكهربائية.

أما في ملف مطار رينه معوض في القليعات، فأعلن تحديد 15 تشرين الثاني موعداً لإقلاع أول رحلة تجارية منه، على أن تُعلن تفاصيل الرحلات في الأول من الشهر نفسه تمهيداً لفتح باب الحجوزات.

ووافق مجلس الوزراء على استكمال الأشغال والتجهيزات الأمنية والتشغيلية اللازمة للمطار، وتكليف الهيئة العامة للطيران المدني إجراء المناقصات القانونية المطلوبة.

وفي قطاع الاتصالات، أقر المجلس دفتر الشروط ومشروع العقد المتعلقين بجرد أصول وزارة الاتصالات وهيئة "أوجيرو" وتخمينها، مع إجراء جرد لأصول شركتي الخليوي "ألفا" و"تاتش" من دون تقييمها، مؤكداً أن القرار لا يتضمن بيع أصول الشركتين.

كما وافق على توزيع مساعدات مالية استثنائية على البلديات واتحادات البلديات والقرى المجاورة لمكب سرار في عكار، وعلى تعديلات مرتبطة بقواعد المنشأ والاتفاقيات الزراعية مع دول أوروبية، بما يتيح إعفاءات جمركية لمصلحة لبنان.

وفي التعيينات، قرر مجلس الوزراء تعيين البروفسور بسام بدران رئيساً للجامعة اللبنانية لمدة خمس سنوات، وديانا ماراديان مديرة لإدارة الإحصاء المركزي.

وأكد مرقص، في ختام تلاوة المقررات، عدم إدخال أي تعديل على نظام التوقيت الصيفي والشتوي، واستمرار العمل بالآلية المعتمدة حالياً.
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