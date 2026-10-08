عون يهنّئ بعض الوزراء على جهودهم: للتركيز على الإيجابيات بدل الترويج للسلبيات

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وقال: في موضوع التفاح، لا بد من التنويه بالدور المهم الذي لعبه وزير الزراعة ومتابعته للمسألة، كما اشكر ايضاً السيد رودولف سعادة رئيس مجلس ادارة شركة CMA CGM الذي قدم مساعدة لافتة من خلال تخفيض كلفة الشحن على المزارعين.وأضاف : زرت، معرض الذكاء الاصطناعي، ولا بد من التقدم بالتهنئة للوزير كمال شحادة وادعو الجميع الى زيارة هذا المعرض ورؤية ان الجيل المشارك فيه هو . كما لا بد من ان يعمل مجلس النواب سريعا لاقرار قانون انشاء "وزارة الذكاء الاصطناعي"، لأننا اصبحنا متأخرين جداً عن غيرنا من الدول، علماً اننا مساهمون اساسيون في تطور هذا المجال خارج لبنان، فيما هناك من يقول اننا "غير مؤهلين" لمواكبة هذا التطور، وهذا كلام غير صحيح، فهناك اكثر من 27% من اللبنانيين يستعملون الذكاء الاصطناعي.واتقدم ايضاً بالتهنئة الى الوزير فايز رسامني على موضوع انضمام مرفأ ومرفأ رسمياً إلى "نادي موانئ الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا" IMEC، والانجاز الكبير الذي لم يأخذ حقه في وسائل الاعلام ،لا بل تم التشكيك به.كما لا بد من الثناء على التطور الذي شهده مطار رفيق والتنظيم الذي أدى الى تسهيل أوضاع المسافرين.وتابع رئيس الجمهورية: يستحق الوزير ركان ناصر الدين التهنئة على عملية إعادة تنظيم هيكلية الوزارة، وهو نوع من الإصلاح. وقال: اذا كانت التهنئة لبعض الوزراء، فهذا لا يعني ان الآخرين لا يعملون، ولكن هناك بعض النواحي التي تتميز عن غيرها، الا ان الجهد مبذول من قبل الجميع وهناك الكثير من الناس لا يعلمون ما يقوم به الوزراء في وزاراتهم، ومن حق الشعب ان يعلم ماذا يحصل من تقدم في الوزارات والمؤسسات الرسمية.