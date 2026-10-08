عبد المسيح: الجيش وحده صاحب الحق الشرعي في حمل السلاح

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أعلن النائب أديب عبد ، عقب زيارة إلى مدينة صور بدعوة من النائبة ، أن عدداً من المدارس في لا يزال يستضيف نازحين، ما يعرقل انطلاق العام الدراسي ويضع القطاع أمام تحديات كبيرة.وأوضح عبد المسيح، في منشور عبر منصة "إكس"، أنه شارك في اجتماع ضم النائبين وأنطوان حبشي، إلى جانب مسؤولين تربويين ومديري مدارس رسمية وخاصة، جرى خلاله عرض الصعوبات التي تواجه المؤسسات التعليمية في ظل استمرار النزوح.وأشار إلى الاتفاق على رفع توصيات إلى الحكومة ووزارتي التربية والداخلية، أبرزها تمديد مهلة تسجيل الطلاب، والإسراع في تجهيز المدارس لاستقبالهم، وتأمين مراكز إيواء بديلة للنازحين تحفظ كرامتهم وتضمن حق الطلاب في التعليم.وأضاف أنه زار قيادة قطاع الجنوب في ثكنة بنوا ، حيث استمع من قائد القطاع العميد الركن نيكولا تابت إلى شرح عن الأوضاع الميدانية والانتهاكات اليومية.وشدد عبد المسيح على أهمية والتضامن بين مختلف المناطق ، مؤكداً أن ما يصيب الجنوب ينعكس على بأكمله، وأن الجيش هو الجهة الشرعية المخولة حمل السلاح وحماية الوطن والمواطنين.