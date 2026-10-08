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لبنان

عبد المسيح: الجيش وحده صاحب الحق الشرعي في حمل السلاح

Lebanon 24
08-10-2026 | 12:45
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عبد المسيح: الجيش وحده صاحب الحق الشرعي في حمل السلاح
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أعلن النائب أديب عبد المسيح، عقب زيارة إلى مدينة صور بدعوة من النائبة عناية عز الدين، أن عدداً من المدارس في القضاء لا يزال يستضيف نازحين، ما يعرقل انطلاق العام الدراسي ويضع القطاع التربوي أمام تحديات كبيرة.
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وأوضح عبد المسيح، في منشور عبر منصة "إكس"، أنه شارك في اجتماع ضم النائبين ميشال موسى وأنطوان حبشي، إلى جانب مسؤولين تربويين ومديري مدارس رسمية وخاصة، جرى خلاله عرض الصعوبات التي تواجه المؤسسات التعليمية في ظل استمرار النزوح.

وأشار إلى الاتفاق على رفع توصيات إلى الحكومة ووزارتي التربية والداخلية، أبرزها تمديد مهلة تسجيل الطلاب، والإسراع في تجهيز المدارس لاستقبالهم، وتأمين مراكز إيواء بديلة للنازحين تحفظ كرامتهم وتضمن حق الطلاب في التعليم.

وأضاف أنه زار قيادة قطاع الجنوب في ثكنة بنوا بركات، حيث استمع من قائد القطاع العميد الركن نيكولا تابت إلى شرح عن الأوضاع الميدانية والانتهاكات الإسرائيلية اليومية.

وشدد عبد المسيح على أهمية الوحدة الوطنية والتضامن بين مختلف المناطق اللبنانية، مؤكداً أن ما يصيب الجنوب ينعكس على لبنان بأكمله، وأن الجيش هو الجهة الشرعية المخولة حمل السلاح وحماية الوطن والمواطنين.
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