حسن فرحات غادر ولم يعُد...هل من يعرف عنه شيئًا؟

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة



البــــــلاغ التّالــــــي: تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة المختصّ صورة المفقود:

(مواليد عام 1992، لبناني)

الذي غادر بتاريخ 05-10-2026 منزل ذويه الكائن في بلدة عنقون – ، إلى جهة مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة في وحدة ، على الرقم: 200795-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.