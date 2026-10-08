حسن فرحات غادر ولم يعُد...هل من يعرف عنه شيئًا؟

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة
البــــــلاغ التّالــــــي: تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختصّ صورة المفقود:
حسن علي فرحات (مواليد عام 1992، لبناني)
الذي غادر بتاريخ 05-10-2026 منزل ذويه الكائن في بلدة عنقون – صيدا، إلى جهة مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.
لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة مغدوشة في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 200795-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.