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لبنان

حسن فرحات غادر ولم يعُد...هل من يعرف عنه شيئًا؟

Lebanon 24
08-10-2026 | 12:50
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حسن فرحات غادر ولم يعُد...هل من يعرف عنه شيئًا؟
حسن فرحات غادر ولم يعُد...هل من يعرف عنه شيئًا؟ photos 0
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البــــــلاغ التّالــــــي: تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختصّ صورة المفقود:

حسن علي فرحات (مواليد عام 1992، لبناني)

الذي غادر بتاريخ 05-10-2026 منزل ذويه الكائن في بلدة عنقون – صيدا، إلى جهة مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة مغدوشة في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 200795-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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