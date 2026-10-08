لقاءات "غير روتينية" بين "القوات" وعون

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تزايدت في الأيام الأخيرة اللقاءات التي تجمع رئيس الجمهورية مع نواب ووزراء من "القوات" ، في زيارات لافتة إلى ، ما أثار تساؤلات حول دلالاتها السياسية وتوقيتها.فقد استقبل النائب ملحم الرياشي، موفدًا من ، إلى جانب النائبين زياد الحواط وجورج عقيص.كما التقى يوسف رجي ووزير الطاقة والمياه جو الصدي.واعتبر متابعون أن وتيرة هذه اللقاءات وطبيعتها تتجاوز الإطار الروتيني للاجتماعات الرسمية، وتحمل أبعادًا سياسية في ظل الظروف الراهنة.ويرى هؤلاء أن هذه الزيارات تُقرأ كرسالة دعم من "القوات " لرئيس الجمهورية، ولا سيما في ظل الانتقادات والهجمات السياسية التي يتعرض لها في الآونة الأخيرة، بما يعكس تقاطعًا في المواقف ودعمًا قواتيًا لعون في هذه المرحلة.