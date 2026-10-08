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لبنان

لقاءات "غير روتينية" بين "القوات" وعون

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
08-10-2026 | 13:45
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لقاءات غير روتينية بين القوات وعون
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تزايدت في الأيام الأخيرة اللقاءات التي تجمع رئيس الجمهورية جوزاف عون مع نواب ووزراء من "القوات" ، في زيارات لافتة إلى قصر بعبدا، ما أثار تساؤلات حول دلالاتها السياسية وتوقيتها.
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فقد استقبل الرئيس عون النائب ملحم الرياشي، موفدًا من رئيس الحزب سمير جعجع، إلى جانب النائبين زياد الحواط وجورج عقيص.

 كما التقى وزير الخارجية يوسف رجي ووزير الطاقة والمياه جو الصدي.
واعتبر متابعون أن وتيرة هذه اللقاءات وطبيعتها تتجاوز الإطار الروتيني للاجتماعات الرسمية، وتحمل أبعادًا سياسية في ظل الظروف الراهنة.

ويرى هؤلاء أن هذه الزيارات تُقرأ كرسالة دعم من "القوات " لرئيس الجمهورية، ولا سيما في ظل الانتقادات والهجمات السياسية التي يتعرض لها في الآونة الأخيرة، بما يعكس تقاطعًا في المواقف ودعمًا قواتيًا لعون في هذه المرحلة.
المصدر: خاص "لبنان24"
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