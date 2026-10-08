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مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس 8/10/2026* مقدمة نشرة أخبار الـ"أن بي أن"موجة جديدة من الضخ الإعلامي تهب على حاملة ريح تهديد بحملة تصعيدية إسرائيلية يستغلها بنيامين نتنياهو لترميم شعبيته وتسييلها أصواتا في صندوقة الإقتراع بما يعدل موازين الإخفاق الأمني في عملية طوفان الأقصى في ذكراها الثالثة.وتحت سقف هذا الضخ الإعلامي تؤكد تسريبات إسرائيلية أن لا إنسحاب لقوات الإحتلال من الجنوب ولا عودة للسكان إليه وتقول إن هناك بنى تحتية لحزب الله في كل مكان جنوب ما يسمى بالخط الأصفر وإن البحث عنها يحتاج إنجازه إلى سنوات.الشأن الجنوبي حضر في جولتين لوفدين أميركي وأوروبي على المقرات الرسمية.وفيما لفت رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى ان إسرائيل لا تزال تمتنع عن تنفيذ مندرجات اتفاق الإطار أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري امام الوفدين إلى علة عدم إلتزام إسرائيل بموجبات كل الاتفاقات وحذر من ان الوصول إلى مرحلة إنتهاء ولاية اليونيفيل من دون إيجاد بديل لها تحت المظلة الأممية هو استهداف للشرعية الدولية وقراراتها الأممية وفي مقدمها القرار رقم 1701.وفي هذا الإطار قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية اننا لا نريد ان نرى فراغا أمنيا في الجنوب مشددة على وجوب سيطرة لبنان على كامل أراضيه.والجنوب حضرت بعض عناوينه في الجلسة التي عقدها منذ قليل في القصر وتناولت الجلسة شؤونا سياسية واقتصادية ومعيشية وإدارية.وقد استبق الرئيس نواف سلام الجلسة بكلمة وجهها إلى اللبنانيين من السراي تمحورت حول الأوضاع المعيشية والاقتصادية.وأما خلاصة الكلمة فكانت على شكل تفهم لمطالب وشكاوى المواطنين والموظفين من دون تقديم وعود بإنفاق أموال لم نحصلها على ما أعلن رئيس الحكومة.=======* مقدمة الـ"أم تي في"معركة فجر اليمن تتواصل، ولكن المعلومات حول تطورها قليلة جدا.وعلى رغم التعتيم الاعلامي، فان وزير الدفاع اليمني اكد استمرار الانتصارات في الجبهات الوسطى والغربية والشرقية، كاشفا ان صنعاء ستكون تحت السيطرة في الوقت الذي حددته القيادة السياسية.وبمعزل عن توقعات وزير الدفاع اليمني الاكيد أن القوات الحكومية تتقدم في عدد من الجبهات، وقد حققت السيطرة الكاملة على جبهات الوازعية.تقدم القوات الحكومية الشرعية في اليمن يفسر لماذا انتقلت جماعة الحوثي الى استهداف السعودية عبر توجيه صواريخها نحو مطارات وتجمعات سكنية.في المقابل، لفت ما اعلنه التركية ان انقرة، وانطلاقا من موجبات اتفاقية مكة، تدرس مساعدة السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين.فهل يدخل الاتراك مباشرة في الحرب ما يعزز احتمالات توسعها وتمددها؟في لبنان: زمنيا، لا تغيير للساعة ولا عودة الى التوقيت الشتوي.وأما سياسيا فالاهتمام يتوزع على بعدين:- البعد السيادي المتعلق بحصر السلاح الذي حضر بقوة في جولة الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي، وقد اكدت في جولتها ان لبنان يجب ان يسيطر على كامل اراضيه.- وأما البعد الثاني فتولاه رئيس الحكومة نواف سلام، الذي وجه كلمة الى اللبنانيين قبل جلسة مجلس الوزراء اعترف فيها ان الحرب اوقفت التعافي واعادت الاقتصاد الى الوراء، لكنه التزم في المقابل تخفيف الاعباء عن المواطنين وحمايتهم من الاستغلال.=======* مقدمة "المنار"السلطة تشكو خيباتها، من الواقع المعيشي إلى تبعات مفاوضاتها.وما بين الوعود الحالمة والوقائع المظلمة، يتقلب البلد من عدوانية صهيونية متواصلة إلى تصويب مؤسساتها – لا سيما الجيش اللبناني، فضلا عن أزمة اقتصادية واجتماعية متفاقمة.وعلى أبواب جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا، تناوب رئيسا الجمهورية والحكومة على إطلاق المواقف والوعود بلا قيود، وكأن السلطة تعيش في بلد غير الذي نعيش فيه .فرئيس الجمهورية حمل عدم الالتزام باتفاق الإطار، فيما يعمل فريقه ليل نهار لعقد جولة جديدة من المفاوضات مع المحتل، رغم كل ما يفعله من تدمير وتنكيل وقصف واعتداءات يومية.وأما رئيس الحكومة، فرمى مسؤولية الأزمة المعيشية المستفحلة على أسعار النفط والحروب، ولم يتطرق إلى أداء وزرائه الفاشلين، من الكهرباء إلى الاتصالات، فضلا عن آخرين من المنظرين والهواة، فيما الواقع المعيشي يهوي على عين السلطة العالقة بين تقاذف وزرائها للمسؤوليات، واعتكاف وزير الطاقة بعد أن أعدم ما تبقى من الكهرباء.وأما على خطوط الاتصالات، فالتوتر أعلى مع توصية لجنة الإعلام والاتصالات النيابية بضرورة تعليق أي إجراء تنفيذي في ملف تلزيم شركتي الخلوي، بانتظار تنفيذ إصلاحات بنيوية تضمن حماية المال العام وحقوق الدولة والمشتركين.وعن حقوق المواطنين في ظل تفشي الفساد والغلاء وانعدام الكهرباء، دعت كتلة الوفاء للمقاومة السلطة للقيام بواجباتها الأساسية تجاه الناس، وأن تخفف من استعراضاتها الفولكلورية، وتصريحاتها الاستفزازية، وأن تشرع في خطوات عملية ملموسة تخفف من آثار عدوان الاحتلال عليهم بكل الطرق الممكنة.وأكدت الكتلة على موقف الثابت في دعم أهله وناسه بأقصى جهد، وقد قارب تنفيذ خطوة جديدة من أجل دفع إعانات الإيواء للنازحين والمهجرين.ومع الدفع الأميركي والإسرائيلي لإنهاء ولاية القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان، دون إيجاد البديل ، حذر الرئيس نبيه بري من مغبة الوصول إلى مثل هذه الخطيئة باستهداف الشرعية الدولية وقراراتها الأممية، وفي مقدمتها القرار 1701، معتبرا أن العلة هي ذاتها: عدم التزام إسرائيل بموجبات كل الاتفاقات..إقليميا، وبعد نكثها بكل الاتفاقات، عادت الإدارة الأميركية إلى مراسلة الإيرانيين عبر الوسطاء، بحسب ما كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أما ما كشفته قناة الـ «سي إن إان الأميركية نقلا عن تقرير للكونغرس، فإن جيشهم خسر خلال الحرب على إيران واحدة وثمانين طائرة بين مدمرة ومتضررة، وهو ما أخفته إدارة ترامب المتبجحة.في الملف اليمني، لم يستطع الإعلام السعودي إخفاء أعمدة النار والدخان التي ارتفعت من مطار الملك خالد في الرياض، فيما حذر قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي من يعنيهم الأمر من أن التورط مع السعودي بسفك دماء اليمنيين مسألة ليست بسيطة، ولها عواقب كبيرة.=======* مقدمة الـ"أو تي في"في مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، تغير كل شيء.فغداة طوفان الأقصى الذي أعاد استدراج الاحتلال الاسرائيلي إلى قطاع غزة، أقحمت خيارات خاطئة لبنان في حرب ليس له فيها، فكانت حرب إسناد غزة التي انطلقت في الثامن من تشرين الاول 2023، ليدخل جنوب لبنان مجددا في الآتون، ويتعرض لاعتداءات متواصلة استمرت حتى أيلول 2024، حين نفذت اسرائيل عملية البايجرز والأجهزة اللاسلكية، ومن ثم اغتالت السيد حسن نصرالله وكبار قادة حزب الله، على وقع هجوم واسع لم يوفر منطقة من لبنان.وأما المحصلة، فاحتلال خمس نقاط، واتفاق لوقف النار قيل الكثير في شأنه على مدى خمسة عشر شهرا، وتسوية سياسية أفضت الى انتخاب الرئيس جوزاف عون بأصوات الجميع الا ، ثم تشكيل حكومة نواف سلام ومنحها ثقة الجميع باستثناء التيار، قبل أن تشن واسرائيل حربهما الواسعة ضد ايران عام 2026، ليقحم لبنان مجددا في حرب إسناد ثانية، كانت نتيجتها تمدد الاحتلال، ورفع منسوب الشرخ الوطني، ووضع البلاد على شفير نزاع أهلي، بفعل التهجير والتحريض.وأما اليوم، فلا الإسناد أدى مبتغاه، ولا السلطة التي نشأت على قاعدة نتائج الإسناد أدت قسطها إلى العلى، بل على العكس، فلا الارض تحررت ولا السلاح حصر، ولا حل الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية، التي بلغت اليوم حدا هو أسوأ بكثير من عشية أحداث 17 تشرين الاول 2019، وضع على السكة.ووسط كل هذا الفشل، ثمة من يجد متسعا من الوقت للمزيد من الهرب الى الامام بالمزيد من الوعود، وبمزايدات سياسية باتت فضائحية في ملف الكهرباء، حيث فشلت القوات فشلا ذريعا، فدفعت بوزيرها الى الاعتكاف بوجه حلفائها في الحكومة الواحدة، لينقلب السحر على الساحر، ويدفع كل اللبنانيين الثمن مرة جديدة.في الذكرى الثالثة لحرب الاسناد، لم يعد من مهرب أمام الضمير والتاريخ. لقد شبع اللبنانيون كذبا ودجلا وتهربا من تحمل المسؤولية.في البلاد اليوم سلطة واضحة المعالم السياسية، قالت ولم تفعل، ووعدت ونكثت بالوعد.وأما ذر الرماد بالعيون باختلاق ملفات جانبية ووهمية، فعادة سيئة بات على الجميع التخلص منها لأنها باتت مملة، ومكشوفة، وغير نافعة إلا برفع منسوب المعاناة وتكبير حجم المأساة.=======* مقدمة الـ"أل بي سي"المعارك على حالها بين القوات اليمنية بمساعدة السعودية والحوثيين بمساعدة إيران.اليوم ضرب الحوثيون في العمق السعودي حيث إستهدفوا مطار الملك خالد في الرياض الذي يواجه هجمات غير مسبوقة منذ بدء الحرب.هذه التطورات أثرت على حركة الطيران، فشركتا لوفتهانزا و"إير إنديا" أعلنتا أنهما ستعلقان رحلاتهما إلى الرياض.الوضع في مضيق هرمز ليس أفضل حالا: فقد أفادت مصادر أن ناقلات النفط تواجه مخاطر متزايدة، من التعرض للهجمات، وممارسات الترهيب، في أثناء محاولتها نقل شحنات حيوية عبر مضيق هرمز، بعدما أصدرت إيران تحذيرات جديدة بأنها ستغلق المسارات التي لم تسمح بالمرور فيها...إسرائيليا، رئيس الأركان آيال زامير في الذكرى الثالثة لحرب طوفان الأقصى، رأى أن إحتمال تنفيذ هجوم مفاجئ على إسرائيل متوقع أكثر من أي وقت مضى...موقف زامير قرئ في على أنه يمكن أن يكون استغلالا من معسكر اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو، ليصعد على الجبهات قبيل الانتخابات.=======* مقدمة "الجديد"على امتداد المقرات تنقلت هموم الناس بجيوبهم المثقوبة وفواتيرهم الملغومة وفقر حالهم الناتج عن فعل فاعلين واهمال مسؤولين.ومن السرايا الحكومية فتح رئيس الحكومة نواف سلام دفتر حساب الوضع المعيشي والاقتصادي وتوجه الى اللبنانيين بأسلوب شفاف وصريح واضعا نقاط التوضيح على حروف الازمة ملخصا عناوين المشكلة من انكماش بفعل الحرب الى ارتفاع عالمي للاسعار.إلا انه لم يتهرب من تحمل المسؤوليات متحدثا عن واجبات تقع على عاتقنا واولها تكثيف عمليات الكشف والرقابة، وقدم حلولا اعتمدتها الحكومة على المدى المنظور من تصحيح الاجور الى زيادة اعتمادات الصحة والشؤون الاجتماعية مطمئنا بأن لا ضرائب جديدة على متن الموازنة.ومن السرايا فتح سلام ملف الكهرباء متحدثا عن عدم السماح لبعض اصحاب المولدات بتحقيق ارباح غير مشروعة على حساب معاناة الناس والمعاناة معقودة اللواء على سوء ادارة وتقدير من مؤسسة كهرباء لبنان.وتحت وابل من الحجج الواهية وعلى التيار الكهربائي لاقت ساحة النجمة السرايا وفتحت لجنة الاشغال دفاتر التقصير والاهمال والادعاءات الكاذبة لكهرباء لبنان ومديرها كمال حايك الذي تلطى ببدعة النزاع القضائي لعدم تشغيل معامل الكهرباء وتزويد الناس بالتيار واللجنة استدعت الاطراف المعنية من حايك إلى الشركة المشغلة MEP إلى الهيئة الناظمة وخرجت بالحل المناسب القاضي بإعادة تشغيل معملي الجية والذوق.والحل المذكور لم يكن أصلا بحاجة إلى عناء في التفكير والتدبير, لكن ما حصل كان بفعل تقصير مدير عام عن سابق تصور وتصميم لأسباب معلقة على حبال التوتر العالي للكيديات السياسية والمصالح الشخصية ولو اعتمد ذلك منذ البدء وخصوصا مع وجود مادة الفيول جاهزة في المخازن لكان تم توفير الملايين على جبوب المواطنين.ووزير الطاقة المعتكف تبلغ بالقرار في مكتبه وهو الذي قرر أن يداوم في الوزارة وأن يحرم مجلس الوزراء من حضوره الكريم وهو اليوم واستنادا إلى قرار لجنة الأشغال يستطيع التسلح باللجنة وعملها النيابي الإستقصائي وأن يدفع قدما باتجاه تنفيذ القرار وهو بذلك قد يساهم من تلقاء نفسه بإزالة أسباب ومسببات اعتكافه.ومن هموم السرايا وساحة النجمة إلى عين التينة وقلق ساكنها على المرحلة المقبلة والمتمثلة بانتهاء ولاية اليونيفيل من دون إيجاد بديل لها تحت المظلة الأممية وهو ما اعتبره الرئيس نبيه بري بمثابة استهداف للشرعية الدولية وقراراتها الأممية لتبقى العلة بعدم التزام اسرائيل بكل الإتفاقات.وعلى نية اتفاق الاطار تتجه الأنظار إلى جولة تامبا فلوريدا المرتقبة وبحسب معلومات الجديد فإن الجانب الأميركي يسعى إلى الوصول إلى إعلان منطقة تجريبية ثانية وآلية تحقق وترتيبات تحتوي ضمانات ميدانية قابلة للتطبيق.وعلى التوقعات التجريبية تبنى المرحلة المقبلة آخذة في الإعتبار مواعيد اسرائيل الانتخابية وما بين صندوقة نتنياهو وطاولة تامبا سباق محموم قد تحسمه واشنطن إما تهدئة أو تفلتا.