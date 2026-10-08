مسؤول فاتيكاني رفيع في باكستان بعد موسكو: هل يكون لبنان بندًا في الزيارة؟

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في توقيت بالغ الأهمية، بدأ امس في 8 تشرين الأول أمين سر العلاقات مع الدول والمنظمات الدولية في الكرسي الرسولي المونسنيورص بول ريتشارد غالاغر زيارة إلى باكستان تستمر حتى السبت 10 منه، تحت عنوان إحياء الذكرى الخامسة والسبعين للعلاقات الدبلوماسية بين الكرسي الرسولي وجمهورية باكستان الإسلامية وتعزيز الالتزام المشترك بالسلام والتعاون. لكن أهمية الزيارة تتجاوز في توقيتها وطبيعة الاتصالات المقررة بعدها الاحتفال بهذه المناسبة، لتطرح أسئلة حول موقعها في حركة دبلوماسية فاتيكانيّة أوسع، وحول ما إذا كان ، بأزمته المفتوحة وحربه ومسار مفاوضاته مع ، سيكون حاضرًا في جانب من هذه الاتصالات.ويقول مصدر أن "السؤال اللبناني يصبح مشروعًا في هذه المرحلة تحديدًا لجهة هل يدخل ملف لبنان في النقاشات الفاتيكانية من زاوية الحرب ومسار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية؟ويصل المصدر إلى "السؤال الأكثر أهمية وهو: ماذا لو طلبت وساطة الكرسي الرسولي مع ؟ والأهم، ماذا لو تطور الأمر إلى طلب أميركي- إيراني مشترك من الفاتيكان للتدخل في مسار الوساطة؟ .ويختم المصدر بأن "لبنان لا يجوز أن يبقى خارج هذه الحركة الدبلوماسية إذا كانت تتجه فعلا نحو بناء مسارات لتسويات إقليمية أوسع. فوجود لبنان في صلب الاتصالات الفاتيكانية لا ينبغي أن يكون من باب الشكوى أو طلب الرعاية، بل من موقع الدولة التي تريد تثبيت سيادتها ووقف الحرب وحماية حدودها ودعم جيشها وإنجاح مسار التفاوض برعاية أميركية، وصولا إلى تسوية تمنع تحويل الأراضي مجددًا إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية".