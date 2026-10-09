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لبنان

خطوة إعلامية جديدة لـ"حزب الله"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
09-10-2026 | 02:15
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خطوة إعلامية جديدة لـحزب الله
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كان لافتاً خلال الفترة الأخيرة ارتفاع وتيرة الإطلالات الإعلامية لمسؤولين في "حزب الله"، عبر قنوات ومنصات تُعدّ مؤيدة للحزب، في مشهد يبدو مختلفاً نسبياً عمّا كان سائداً في مراحل سابقة.
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وتبرز أهمية هذه الإطلالات في مضمونها، إذ بات عدد من مسؤولي "الحزب" يتحدثون بتفاصيل أوسع عن ملفات مرتبطة بالحرب الأخيرة، كاشفين معلومات وكواليس تتصل بمرحلة الأمين العام السابق لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، فضلاً عن ظروف وقرارات رافقت معركة "طوفان الأقصى" اعتباراً من يوم 7 تشرين الأول 2023 وما تلاها.
وبحسب معلومات متداولة في أوساط قريبة من "الحزب"، فإن تكثيف هذه الإطلالات لا يأتي بصورة عشوائية، بل يندرج ضمن سياسة إعلامية يعتمدها "حزب الله" في المرحلة الحالية، تقوم على تقديم توضيحات وأجوبة بشأن ملفات بقيت موضع التباس أو لم يجرِ الخوض في تفاصيلها سابقاً.
وتشير المعلومات إلى أن هذه المقاربة تقوم على كشف المعطيات بصورة متدرجة وعلى فترات، بما يسمح بتقديم رواية "الحزب" حيال أحداث وأسئلة برزت خلال الحرب وبعدها، من دون طرح كل التفاصيل دفعة واحدة.
وعليه، قد تشهد المرحلة المقبلة استمراراً في ظهور مسؤولين وشخصيات حزبية للحديث عن ملفات لم تكن مطروحة إعلامياً بهذا القدر سابقاً، في إطار مسار يبدو أنه يهدف إلى إعادة شرح بعض محطات الحرب وملابساتها أمام جمهور "الحزب" والرأي العام.
 
المصدر: لبنان 24
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