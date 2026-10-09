مدارس صور بين التعليم والإيواء... عز الدين تطالب بتدابير استثنائية

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وجاء موقفها خلال جولة في مدينة صور، شارك فيها النواب أنطوان حبشي وأديب عبد وميشال موسى، إلى جانب رئيس البلدية حسن دبوق، ونائبه شرف الدين، ورئيس المنطقة التربوية في الجنوب أحمد صالح.والتقى الوفد مديري المدارس الرسمية والخاصة، الذين عرضوا الصعوبات التي تواجه مؤسساتهم بفعل الاعتداءات والنزوح، والأولويات المطلوبة لضمان انطلاق السنة الدراسية وانتظام التعليم.وحذرت عز الدين من تفاقم الفاقد التعليمي المتراكم منذ عام 2019، لافتة إلى أن تعويضه بات صعباً ويحتاج إلى إجراءات استثنائية. كما أشارت إلى أن ملف الأساتذة المتعاقدين الذين جرى تجميدهم قيد الدراسة، معتبرة أن معالجة أوضاعهم ضرورية لانطلاقة سليمة للعام الدراسي.بدوره، أكد دبوق أن العمل جارٍ لتأمين أماكن بديلة للنازحين خارج المدارس، فيما شدد صالح على ضرورة تنظيم ملف الإيواء بما يحفظ كرامة النازحين وحق الطلاب في التعليم، منوهاً بجهود مجلس الجنوب في ترميم المدارس التي لا تحتاج إلى أعمال كبيرة.ودعا حبشي إلى الإسراع في استخدام المواقع البديلة لإخلاء المدارس، بينما طالب عبد المسيح بالقيام بدورها في معالجة تداعيات الأزمة. وأكد موسى ضرورة عودة الطلاب سريعاً إلى صفوفهم، مع مراعاة الظروف الإنسانية للنازحين.وأعلنت عز الدين أن توصيات الزيارة سترفع إلى الحكومة، داعية إلى تنسيق الجهود الرسمية والتربوية والبلدية لتحقيق توازن بين استمرار التعليم والاستجابة لأزمة النزوح.وعقب اللقاء، زار الوفد قائد قطاع جنوب في الجيش العميد الركن نيكولا تابت، قبل أن يختتم جولته في مدينة صور.