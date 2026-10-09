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لبنان

"يانصيب" جديد في لبنان.. والجوائز نقدية!

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
09-10-2026 | 03:45
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يانصيب جديد في لبنان.. والجوائز نقدية!
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يتم التداول مؤخرا في لبنان باقتراح لإطلاق برنامج جديد يُعرف باسم "يانصيب الفواتير"، فما هو؟

يتضمن مشروع قانون موازنة لبنان لعام 2027، في مادته الـ61، اقتراحاً لإطلاق هذا البرنامج، الذي يتيح للمواطنين والمؤسسات المشاركة في سحوبات مجانية على جوائز نقدية أو عينية، من خلال إرسال فواتير الشراء والمستندات إلكترونياً إلى وزارة المالية.
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ويهدف هذا الاقتراح إلى إشراك المستهلكين في تعزيز الرقابة الضريبية، عبر تشجيعهم على طلب الفواتير عند شراء السلع أو الحصول على الخدمات. ومن شأن ذلك أن يتيح لوزارة المالية الاستفادة من البيانات المتوافرة لمراجعة التصاريح الضريبية ومقارنة الفواتير بالعمليات المصرّح عنها.

وبحسب الاقتراح، تتولى مديرية المالية العامة، عبر مديرية اليانصيب الوطني، إطلاق البرنامج وإدراج الفواتير المرسلة إلكترونياً في سحوبات مجانية على جوائز مالية أو عينية.

ويأتي هذا التوجه في إطار مساعي تعزيز الالتزام الضريبي، وتحسين الجباية، والحد من التهرب الضريبي، بالتوازي مع التوجه نحو اعتماد الفوترة الإلكترونية الإلزامية.

ولا تزال تفاصيل التطبيق العملي، بما فيها شروط المشاركة وقيمة الجوائز وآلية السحب ووتيرته، بحاجة إلى توضيح، كما أن إدراج الاقتراح في مشروع قانون الموازنة لا يعني، بحد ذاته، إقراره أو دخول البرنامج حيّز التنفيذ.


المصدر: لبنان 24
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