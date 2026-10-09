في لبنان.. حماس أحيت الذكرى الثالثة لـطوفان الأقصى

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نظمت حركة "حماس" وقفة جماهيرية في مخيم البداوي، إحياءً للذكرى الثالثة لمعركة "طوفان الأقصى".
وشارك في الوقفة الأمين العام لحركة "التوحيد الإسلامي" الشيخ بلال سعيد شعبان على رأس وفد، معتبراً في كلمته أن المعركة أنهت مرحلة طويلة من التعويل على المفاوضات التي لم تحقق نتائج للشعب الفلسطيني.
وقال شعبان إن تضحيات غزة أحدثت تحولات في المواقف الدولية وفرضت ضغوطاً سياسية وقانونية ودبلوماسية على إسرائيل، منتقداً المواقف العربية الرسمية وما وصفه بتواطؤ المنظومة الدولية.
كما أشاد بدور جبهات الإسناد في لبنان واليمن، واختتم بالدعوة إلى توحيد الفصائل والقوى الفلسطينية والوطنية والإسلامية لمواجهة التحديات ومواصلة العمل من أجل إنهاء الاحتلال وتحرير الأراضي الفلسطينية.