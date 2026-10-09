في لبنان.. حماس أحيت الذكرى الثالثة لـطوفان الأقصى

نظمت حركة " " وقفة جماهيرية في مخيم البداوي، إحياءً للذكرى الثالثة لمعركة "طوفان ".

وشارك في الوقفة لحركة "التوحيد الإسلامي" الشيخ على رأس وفد، معتبراً في كلمته أن المعركة أنهت مرحلة طويلة من التعويل على المفاوضات التي لم تحقق نتائج للشعب الفلسطيني.

إن تضحيات غزة أحدثت تحولات في المواقف الدولية وفرضت ضغوطاً سياسية وقانونية ودبلوماسية على ، منتقداً المواقف العربية الرسمية وما وصفه بتواطؤ المنظومة الدولية.

كما أشاد بدور جبهات الإسناد في واليمن، واختتم بالدعوة إلى توحيد الفصائل والقوى والوطنية والإسلامية لمواجهة التحديات ومواصلة العمل من أجل إنهاء وتحرير الأراضي الفلسطينية.